США повертає Україні картину, яку викрали нацисти у часи Другої світової війни
Київ • УНН
КИЇВ. 9 версеня. УНН. США повертає Україні картину, яку викрали нацисти у часи Другої світової війни. Йдеться про роботу художника Михайла Паніна “Таємний виїзд Івана Грозного перед опричниною”, яка у часи Другої світової війни була втрачена з Дніпропетровського художнього музею та згодом опинилась в США, передає УНН із посиланням на повідомлення посольства України у США.
"Посольство України в США разом зі Службою зовнішньої розвідки України у співпраці з ФБР, Державним департаментом США та Окружним судом Округу Колумбія завершили кількарічні заходи і процедури, завдяки яким стало реальним повернення до України картини художника Михайла Паніна “Таємний виїзд Івана Грозного перед опричниною”, яка у часи Другої світової війни була втрачена з Дніпропетровського художнього музею та згодом опинилась в США", - йдеться у повідомленні посольства на сторінці у Facebook.
Наразі — це перший результативний випадок співпраці на офіційному державному рівні України та США у поверненні пам’яток культурної спадщини, незаконно вивезених за кордон, відзначили дипломати.
Окреме значення у процесі повернення витвору мистецва мало доброзичливе ставлення американської родини Девіда та Габріели Трейсі, в яких картина перебувала останні тридцять років, до передачі картини народу України, зазначено у повідомленні.
Виступаючи під час офіційної церемонії Посол України в США Валерій Чалий подякував всім, хто доклав зусилля, щоби цей історичний день став реальністю. Чалий також наголосив, що повернення картини в Україну — це результат багаторічної спільної праці і промовистий жест не тільки стратегічного партнерства між Україною та США, але й дружби між нашими народами. Посол також висловив надію, що відкритий шлях до взаємодії України та США у поверненні культурних цінностей принесе ще багато нових успішних проектів у майбутньому.
Нагадаємо, Україні з початку 2018 року повернули лише дві культурні цінності.