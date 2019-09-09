США возвращает Украине картину, которую похитили нацисты во время Второй мировой войны

"Посольство Украины в США вместе со Службой внешней разведки Украины в сотрудничестве с ФБР, Государственным департаментом США и Окружным судом округа Колумбия завершили многолетние мероприятия и процедуры, благодаря которым стало реальным возвращение в Украину картины художника Михаила Панина "Тайный выезд Ивана Грозного перед опричниной", которая во время Второй мировой войны была утеряна из Днепропетровского художественного музея и впоследствии оказалась в США", - говорится в сообщении посольства на странице в Facebook.

Сейчас - это первый результативный случай сотрудничества на официальном государственном уровне Украины и США в возвращении памятников культурного наследия, незаконно вывезенных за границу, отметили дипломаты.

Особое значение в процессе возвращения произведения искусства имело доброжелательное отношение американской семьи Дэвида и Габриэлы Трейси, у которых картина находилась последние тридцать лет, к передачи картины народу Украины, говорится в сообщении.

Выступая во время официальной церемонии посол Украины в США Чалый поблагодарил всех, кто приложил усилия, чтобы этот исторический день стал реальностью. Чалый также отметил, что возвращение картины в Украину - это результат многолетней совместной работы и красноречивый жест не только стратегического партнерства между Украиной и США, но и дружбы между нашими народами. Посол также выразил надежду, что открытый путь к взаимодействию Украины и США в возвращении культурных ценностей принесет еще много новых успешных проектов в будущем.

Напомним, Украине с начала 2018 года вернули только две культурные ценности.