США побоюються, що філія ІД може вчинити теракти в Афганістані

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Він зазначив, що влада США розраховує евакуювати з Афганістану всіх американських громадян, які “прибудуть в аеропорт (Кабула) і з яким вдасться встановити зв’язок”. При цьому Салліван підкреслив, що не дивлячись на те, що представники радикального руху “Талібан” дають американській владі евакуювати своїх громадян, ця операція пов’язана з великими ризиками.
“Одна з можливих позаштатних ситуацій, якій ми приділяємо найпильнішу увагу, полягає в тому, що зберігається небезпека терористичної атаки з боку „ІД-Хорасан“, які є заклятими ворогами талібів”, — вказав Салліван. За його словами, адміністрація США “зробить все можливе, щоб знизити ризики і збільшити до максимуму число пасажирів літаків”, які здійснюють евакуацію людей з Афганістану.
Нагадаємо
У минулу середу президент США Джо Байден обговорив з ключовими співробітниками американської адміністрації ситуацію в Афганістані і спостереження за потенційно наявними терористичними погрозами в республіці, в тому числі з боку місцевої філії ІД. Салліван у вівторок заявив, що США не очікують співпраці між радикальним рухом “Талібан” та ІД. Разом з тим він зазначив, що “ситуація розвивається динамічно”.
Станом на ранок 19 серпня влада США встигла евакуювати з Афганістану майже 6 тис. осіб, починаючи з 14 серпня.