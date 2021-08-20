США побоюються, що філія ІД може вчинити теракти в Афганістані

Цитата

Він зазначив, що влада США розраховує евакуювати з Афганістану всіх американських громадян, які “прибудуть в аеропорт (Кабула) і з яким вдасться встановити зв’язок”. При цьому Салліван підкреслив, що не дивлячись на те, що представники радикального руху “Талібан” дають американській владі евакуювати своїх громадян, ця операція пов’язана з великими ризиками.

“Одна з можливих позаштатних ситуацій, якій ми приділяємо найпильнішу увагу, полягає в тому, що зберігається небезпека терористичної атаки з боку „ІД-Хорасан“, які є заклятими ворогами талібів”, — вказав Салліван. За його словами, адміністрація США “зробить все можливе, щоб знизити ризики і збільшити до максимуму число пасажирів літаків”, які здійснюють евакуацію людей з Афганістану.

Нагадаємо

У минулу середу президент США Джо Байден обговорив з ключовими співробітниками американської адміністрації ситуацію в Афганістані і спостереження за потенційно наявними терористичними погрозами в республіці, в тому числі з боку місцевої філії ІД. Салліван у вівторок заявив, що США не очікують співпраці між радикальним рухом “Талібан” та ІД. Разом з тим він зазначив, що “ситуація розвивається динамічно”.

Станом на ранок 19 серпня влада США встигла евакуювати з Афганістану майже 6 тис. осіб, починаючи з 14 серпня.

Напередодні президент Сполучених Штатів Джо Байден заявив, що американські війська можуть залишитися в Афганістані і після 31 серпня, якщо це буде необхідно для евакуації з країни громадян США.

Встановлення влади талібів

“Талібан” заявив про встановлення контролю над всією територією Афганістану 15 серпня. Після взяття без бою Кабула таліби оголосили про закінчення війни, лідери руху заявляли, що мають намір відтворити Ісламський емірат Афганістан.