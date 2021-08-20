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США опасаются, что филиал ИГ может совершить теракты в Афганистане

США опасаются, что филиал ИГ может совершить теракты в Афганистане

Киев  •  УНН

 • 15201 просмотра

КИЕВ. 20 августа. УНН. США опасаются, что террористические группировки, в том числе филиал "Исламского государства" (ИГ), могут сделать атаки на территории Афганистана. Об этом заявил в четверг в эфире телеканала NBC помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, передает УНН.

Цитата

Он отметил, что власти США рассчитывает эвакуировать из Афганистана всех американских граждан, которые “прибудут в аэропорт (Кабула) и с которым удастся установить связь”. При этом Салливан подчеркнул, что несмотря на то, что представители радикального движения “Талибан” дают американской власти эвакуировать своих граждан, эта операция связана с большими рисками.

“Одна из возможных внештатных ситуаций, которой мы уделяем самое пристальное внимание, заключается в том, что сохраняется опасность террористической атаки со стороны „ИГ-Хорасан “, которые являются заклятыми врагами талибов”, — отметил Салливан. По его словам, администрация США “сделает все возможное, чтобы снизить риски и увеличить до максимума число пассажиров самолетов”, осуществляющих эвакуацию людей из Афганистана.

Напомним

В минувшую среду президент США Джо Байден обсудил с ключевыми сотрудниками американской администрации ситуацию в Афганистане и наблюдения за потенциально имеющимися террористическими угрозами в республике, в том числе со стороны местного филиала ИГ. Салливан во вторник заявил, что США не ожидают сотрудничества между радикальным движением “Талибан” и ИГ. Вместе с тем он отметил, что “ситуация развивается динамично”.

По состоянию на утро 19 августа власти США успела эвакуировать из Афганистана почти 6 тыс. Человек, начиная с 14 августа.

Накануне президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что американские войска могут остаться в Афганистане и после 31 августа, если это будет необходимо для эвакуации из страны граждан США.

Установление власти талибов

“Талибан” заявил оустановления контроля над всей территорией Афганистана 15 августа. После взятия без боя Кабула талибы объявили об окончании войны, лидеры движения заявляли, что намерены воссоздать Исламский эмират Афганистан.

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