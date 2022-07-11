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США підтримують рішення Канади повернути Німеччині турбіну для «Північного потоку»: заява

США підтримують рішення Канади повернути Німеччині турбіну для «Північного потоку»: заява

Київ • УНН

 • 89192 перегляди

КИЇВ. 11 червня. УНН. Сполучені штати підтримують Канаду у її рішенні повернути Німеччині відремонтовану турбіну для газопроводу «Північний потік». Про це йдеться у заяві офіційного представника Держдепартаменту США Неда Прайса, пише УНН.

Цитата

«Сполучені Штати єдині з нашими союзниками та партнерами у нашій прихильності до зміцнення європейської енергетичної безпеки, зменшення нашої колективної залежності від російських енергоносіїв та збереження тиску на Кремль. У цьому ключі ми підтримуємо рішення уряду Канади повернути Німеччині турбіну, що працює на природному газі, для використання в трубопроводі «Північний потік — 1». У короткостроковій перспективі турбіна дозволить Німеччині та іншим європейським країнам поповнити свої запаси газу, підвищивши свою енергетичну безпеку та стійкість, а також протидіючи зусиллям росії щодо перетворення енергії на зброю», - сказано в заяві Прайса.

Деталі

За його словами, США з союзниками та партнерами працюють над тим, щоб зменшити колективну залежність від російських енергоносіїв та «підтримувати тиск на президента путіна».

У тому числі США та партнери вивчають способи подальшого скорочення доходів росії від енергоносіїв, щоб продовжувати обмежувати можливості росії фінансувати війну в Україні.

В той же час, робляться активні кроки, щоб обмежити вплив війни на світові енергетичні ринки та захистити економіку, заявив Прайс.

«Ми вдячні за партнерство з Канадою та Німеччиною та їхню солідарність у захисті України після неспровокованої та невиправданої війни росії проти її суверенного сусіда та значних санкцій, які кожна з них запровадила, щоб притягти кремль до відповідальності. Сполучені Штати, наші союзники та партнери віддані підтримці України та забезпеченню того, щоб російський уряд відчув на собі наслідки наших економічних обмежень та жорстких санкцій», - сказано в заяві.

Контекст

1 липня компанія-оператор Nord Stream AG повідомила, що обидві нитки "Північного потоку" зупинять для планового ремонту 11-21 липня.

Пізніше уряд Німеччини отримав позитивну відповідь від Канади на прохання розблокувати постачання турбіни, необхідної для обслуговування газопроводу "Північний потік-1" .

Україна виступає проти передачі Канадою турбіни російському державному "Газпрому" для постачання природного газу до Німеччини, оскільки цей крок суперечить санкціям проти росії.

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