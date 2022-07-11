США поддерживают решение Канады вернуть Германии турбину для «Северного потока»: заявление
Киев • УНН
КИЕВ. 11 июля. УНН. Соединенные штаты поддерживают Канаду в ее решении вернуть Германии отремонтированную турбину для газопровода «Северный поток». Об этом говорится в заявлении официального представителя Госдепартамента США Неда Прайса, пишет УНН.
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«Соединенные Штаты едины с нашими союзниками и партнерами в нашей приверженности укреплению европейской энергетической безопасности, уменьшению нашей коллективной зависимости от российских энергоносителей и сохранению давления на Кремль. В этом ключе мы поддерживаем решение правительства Канады вернуть Германии турбину, работающую на природном газе, для использования в трубопроводе «Северный поток — 1». В краткосрочной перспективе турбина позволит Германии и другим европейским странам пополнить свои запасы газа, повысив свою энергетическую безопасность и устойчивость, а также противодействуя усилиям россии по превращению энергии в оружие», - сказано в заявлении Прайса.
Детали
По его словам, США с союзниками и партнерами работают над тем, чтобы уменьшить коллективную зависимость от российских энергоносителей и «поддерживать давление на президента путина».
В том числе США и партнеры изучают способы дальнейшего сокращения доходов рф от энергоносителей, чтобы продолжать ограничивать возможности россии финансировать войну в Украине.
В то же время, предпринимаются активные шаги, чтобы ограничить влияние войны на мировые энергетические рынки и защитить экономику, заявил Прайс.
«Мы благодарны за партнерство с Канадой и Германией и их солидарность в защите Украины после неспровоцированной и неоправданной войны россии против ее суверенного соседа и значительных санкций, которые каждая из них ввела, чтобы привлечь кремль к ответственности. Соединенные Штаты, наши союзники и партнеры привержены поддержке Украины и обеспечению того, чтобы российское правительство ощутило на себе последствия наших экономических ограничений и жестких санкций», - сказано в заявлении.
Контекст
1 июля компания-оператор Nord Stream AG сообщила, что обе нити "Северного потока" остановят для планового ремонта 11-21 июля.
Позже правительство Германии получило положительный ответ от Канады по просьбе разблокировать поставки турбины, необходимой для обслуживания газопровода "Северный поток-1".
Украина выступает против передачи Канадой турбины российскому государственному "Газпрому" для поставки природного газа в Германию, поскольку этот шаг противоречит санкциям против россии.