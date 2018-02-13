США перекинуть у країни Європи військову техніку на 1,3 млрд доларів у 2019 році

КИЇВ. 12 лютого. УНН. Сполучені Штати Америки мають намір у рамках так званої Європейської ініціативи стримування перекинути у країни Європи військову техніку як мінімум на 1,3 млрд доларів США протягом 2019 фінансового року (починається в США в жовтні 2018 року). Про це повідомляє УНН з посиланням на заяву заступника директора підрозділу бюджетного планування в американських сухопутних військах Девіса Уелша, що пролунала у понеділок в Пентагоні на спеціальному брифінгу для журналістів.