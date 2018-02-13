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США перекинуть у країни Європи військову техніку на 1,3 млрд доларів у 2019 році

США перекинуть у країни Європи військову техніку на 1,3 млрд доларів у 2019 році

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 лютого. УНН. Сполучені Штати Америки мають намір у рамках так званої Європейської ініціативи стримування перекинути у країни Європи військову техніку як мінімум на 1,3 млрд доларів США протягом 2019 фінансового року (починається в США в жовтні 2018 року). Про це повідомляє УНН з посиланням на заяву заступника директора підрозділу бюджетного планування в американських сухопутних військах Девіса Уелша, що пролунала у понеділок в Пентагоні на спеціальному брифінгу для журналістів.

За його словами, бюджетний план передбачає перекидання до Європи “40 Abrams (основний американський бойовий танк - Ред.) на 455 млн доларів, 61 MSE (ракету прямого попадання PAC-3 - Ред.) за 260 млн дол., 66 багатоцільових бронетранспортерів на 230 млн дол., 61 бойову машину піхоти M2 Bradley на 205 млн дол. і ракети HIMARS на 171 млн доларів”. В які саме європейські держави планується відправляти ці види військової техніки, він не уточнив.

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При цьому директор підрозділу бюджетного планування генерал-майор сухопутних військ США Пол Чемберлен, відповідаючи на питанням журналістів, підтвердив той факт, що асигнування на “Європейську ініціативу стримування” в новому бюджетному плані зросли. “Так, фінансування збільшилося”, — зазначив військовий.

У матеріалах міністерства оборони пояснюється, що відповідно до бюджетного запиту на 2018 рік видатки на цю програму склали 4,8 млрд доларів, а в новому проекті бюджету Пентагон запитує вже 6,5 млрд дол. - тобто на 1,7 млрд дол.

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Як раніше повідомляв УНН, нова ядерна доктрина США спрямована на розробку можливостей, які роблять застосування ядерної зброї менш імовірним. Американський лідер Дональд Трамп відзначив, що доктрина підтверджує модернізацію американської ядерної тріади (міжконтинентальні ракети, стратегічні підводні човни і авіація). Він також додав, що цю модернізацію занадто довго відкладали попередні президенти.

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