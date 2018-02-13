США перекинут в страны Европы военную технику на 1,3 млрд долларов в 2019 году

По его словам, бюджетный план предусматривает переброску в Европу “40 Abrams (основной американский боевой танк — Ред.) на 455 млн долларов, 61 MSE (ракету прямого попадания PAC-3 — Ред.) за 260 млн долл., 66 многоцелевых бронетранспортеров на 230 млн долл., 61 боевую машину пехоты M2 Bradley на 205 млн долл. и ракеты HIMARS на 171 млн долларов”. В какие именно европейские государства планируется отправлять эти виды военной техники, он не уточнил.

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При этом директор подразделения бюджетного планирования генерал-майор сухопутных войск США Пол Чемберлен, отвечая на вопрос журналистов, подтвердил тот факт, что ассигнования на “Европейскую инициативу сдерживания” в новом бюджетном плане выросли. “Да, финансирование увеличилось”, — отметил военный.

В материалах министерства обороны объясняется, что согласно бюджетного запроса на 2018 год расходы на эту программу составили 4,8 млрд долларов, а в новом проекте бюджета Пентагон спрашивает уже 6,6 млрд долл. — то есть на 1,7 млрд долл.

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Как ранее сообщал УНН, новая ядерная доктрина США направлена на разработку возможностей, которые делают применение ядерного оружия менее вероятным. Американский лидер Дональд Трамп отметил, что доктрина подтверждает модернизацию американской ядерной триады (межконтинентальные ракеты, стратегические подводные лодки и авиация). Он также добавил, что эту модернизацию слишком долго откладывали предыдущие президенты.