США назвали своїх головних союзників і опонентів у Генасамблеї ООН
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. Україна, Велика Британія, Франція, Ізраїль, Канада та ще п'ять країн у 2017 році частіше за інших держав голосували разом зі Сполученими Штатами при розгляді резолюцій у Генеральній Асамблеї ООН. Про це повідомили в постійному представництві США при всесвітній організації, коментуючи публікацію доповіді Держдепартаменту, який містить аналіз результатів голосування в Генасамблеї за минулий рік, інформує УНН.
Як відзначили в американському представництві, з 93 резолюцій, розглянутих в минулому році, “тільки в 31% випадків інші країни голосували разом зі Сполученими Штатами — на 10% менше, ніж у 2016 році”. “10 країн, найчастіше тих, хто голосував разом зі Сполученими Штатами, — це Ізраїль, Мікронезія, Канада, Маршаллові острови, Австралія, Сполучене Королівство, Франція, Палау, Україна і Чеська Республіка. 10 країн, чиї голоси найрідше збігалися зі Сполученими Штатами, — це Зімбабве, Бурунді, Іран, Сирія, Венесуела, Північна Корея, Туркменія, Куба, Болівія та Південна Африка”, — йдеться в письмовій заяві дипмісії.
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Постпред країни при ООН Ніккі Хейлі обурилася настільки слабкими показниками, нагадавши, що “американський народ оплачує 22% бюджету ООН — більше, ніж три інших найбільших донора разом узяті”.
“Не дивлячись на цю щедрість, інші в ООН голосували разом з нами тільки у 31% випадків, менше, ніж у 2016 році. Це тому, що нас більше хвилює наша правота, ніж популярність, і ми відстоюємо наші інтереси і цінності. У будь-якому випадку це неприпустима віддача від наших інвестицій”, - підкреслила дипломат.
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Постпред США нагадала, що при вступі на посаду постпреда в 2017 році вона пообіцяла запам’ятовувати тих, хто не поділяє позиції Сполучених Штатів в ООН.
“Список результатів голосування говорить сам за себе. Президент Трамп хоче, щоб долари, які ми виділяємо на іноземну допомогу, більше, ніж будь-хто інший в світі, завжди служили американським інтересам”, — сказала Хейлі. За словами дипломата, вона хоче продемонструвати Трампу, що внески США “більше не сприймаються як само собою зрозуміле”.