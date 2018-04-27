США назвали своїх головних союзників і опонентів у Генасамблеї ООН

КИЇВ. 27 квітня. УНН. Україна, Велика Британія, Франція, Ізраїль, Канада та ще п'ять країн у 2017 році частіше за інших держав голосували разом зі Сполученими Штатами при розгляді резолюцій у Генеральній Асамблеї ООН. Про це повідомили в постійному представництві США при всесвітній організації, коментуючи публікацію доповіді Держдепартаменту, який містить аналіз результатів голосування в Генасамблеї за минулий рік, інформує УНН.