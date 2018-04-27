США назвали своих главных союзников и оппонентов в Генассамблее ООН

Как отметили в американском представительстве, с 93 резолюций, рассмотренных в прошлом году, “только в 31% случаев другие страны голосовали вместе с Соединёнными Штатами — на 10% меньше, чем в 2016 году”. “10 стран, чаще всего тех, кто голосовал вместе с Соединенными Штатами, — это Израиль, Микронезия, Канада, Маршалловы острова, Австралия, Соединенное Королевство, Франция, Палау, Украина и Чешская Республика. 10 стран, чьи голоса реже совпадали с Соединёнными Штатами, — это Зимбабве, Бурунди, Иран, Сирия, Венесуэла, Северная Корея, Туркмения, Куба, Боливия и Южная Африка”, — говорится в письменном заявлении дипмиссии.

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Постпред страны при ООН Никки Хейли возмутилась настолько слабыми показателями, напомнив, что “американский народ оплачивает 22% бюджета ООН — больше, чем три других крупнейших донора вместе взятые”.

“Несмотря на эту щедрость, другие в ООН голосовали вместе с нами только в 31% случаев, что меньше, нежели в 2016 году. Это потому, что нас больше волнует наша правота, чем популярность, и мы отстаиваем наши интересы и ценности. В любом случае это недопустимо отдача от наших инвестиций”, - подчеркнула дипломат.

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Постпред США напомнила, что при вступлении в должность постпреда в 2017 году она пообещала запоминать тех, кто не разделяет позиции Соединенных Штатов в ООН.

“Список результатов голосования говорит сам за себя. Президент Трамп хочет, чтобы доллары, которые мы выделяем на иностранную помощь, больше, чем кто-либо другой в мире, всегда служили американским интересам”, - сказала Хейли. По словам дипломата, она хочет продемонстрировать Трампу, что взносы США “больше не воспринимаются как само собой разумеющееся”.