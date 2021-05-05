Справа втрати державою частини трубопроводу "Самара-Західний напрямок" йде до суду

Цитата:

"НАБУ та САП завершили розслідування дій експерта, на підставі недостовірного висновку якої суд відмовив у визнанні права власності на частину нафтопродуктопроводів “Самара — Західний напрямок” за державою. 1 травня 2021 року підозрюваній відкрили матеріали слідства для ознайомлення", - йдеться у повідомленні.

Деталі

Дії підозрюваної кваліфіковані за ч.3 ст.365-2, ч.2 ст.384 КК України (зловживання службовими повноваженнями як особою, яка надає послуги експерта та у складанні неправдивого висновку експерта в суді).

За даними слідства, підозрювана склала завідомо недостовірний висновок, що став підставою для винесення рішення Господарського суду Рівненської області, який у серпні 2017 року відмовив у визнанні права власності на частину нафтопродуктопроводів “Самара — Західний напрямок” за державою.

Детективи, як зазначається, встановили, що експерт свідомо виклала висновки в інтересах приватного суб’єкта господарювання. Таким чином ТОВ “Прикарпатзахідтранс” на підставі судового рішення, що базувалося на завідомо неправдивому висновку експерта, безпідставно отримало у власність частину магістрального нафтопродуктпроводу “Самара — Західний напрямок”, яке має важливе народногосподарське та оборонне значення, додали у НАБУ.

Доповнення

19 лютого РНБО, рішення якої потім ввів в дію Президент, доручила правоохоронним органам провести з’ясування обставин, за яких частина державних нафтопродуктопроводів опинилася у руках двох власників з іноземною реєстрацією, афілійованих з двома громадянами України.

При цьому РНБО 19 лютого ухвалила рішення про застосування санкцій до 19 юридичних та восьми фізичних осіб, серед яких народний депутат від ОПЗЖ Віктор Медведчук і його дружина Оксана Марченко. Згодом їх увів у дію Президент. За даними секретаря РНБО, під санкції підпадає все майно Медведчука.

Додамо, детективи НАБУ здійснюють розслідування фактів обставин передачі права власності на частину нафтопродуктопроводу “Самара-Західний напрямок”, що проходить територією України, з 2017 року.

Підозрюваній експерту повідомили про підозру у лютому 2021 року.

Того ж місяця Вищий антикорупційний суд за клопотанням детективів НАБУ та прокурорів САП наклав арешт на майно технологічного комплексу розташованої на території України частини магістрального нафтопродуктопроводу “Самара — Західний напрямок”. Ухвалою слідчого судді ВАКС від 23 лютого 2021 року заборонено розпорядження, відчуження та користування об’єктами та лінійними ділянками, які безпосередньо задіяні у забезпеченні виробничої діяльності згаданого комплексу.

Управителем "Самара - Західний напрямок" стала "Укртранснафта".