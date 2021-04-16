Новим управителем "Самара - Західний напрямок" стала "Укртранснафта"

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КИЇВ. 16 квітня. УНН. Національне агентство з розшуку та управління активами, отриманими корупційним шляхом (АРМА) визначило переможцем конкурсу на управління заарештованою частиною нафтопродуктопроводу “Самара — Західний напрямок” компанію “Укртранснафта”, власником якої є НАК “Нафтогаз”. Про це повідомляється на сайті АРМА, передає УНН.

Деталі

У конкурсі брали участь тільки дві компанії — “Укртранснафта” і “ПрикарпатЗахідтранс”, яка управляла трубопроводом до арешту.

У АРМА зазначили, що переможець повністю відповідав встановленим критеріям відбору та запропонував найбільш вигідні економічні умови, а “ПрикарпатЗахідтранс” рішенням Вищого антикорупційного суду заборонено використовувати або розпоряджатися трубопроводом.

Тепер АРМА оцінить активи переможця і сторони підпишуть договір.

В “Укртранснафті” очікують, що річний дохід від активу складе 29 млн гривень. Очікувані надходження до держбюджету — 2,5 млн грн.

Доповнення

Нагадаємо, РНБО на засіданні 19 лютого ухвалила рішення про застосування санкцій до 19 юридичних та восьми фізичних осіб, серед яких народний депутат від ОПЗЖ Віктор Медведчук і його дружина Оксана Марченко.

За даними секретаря РНБО, санкції накладаються на все майно Медведчука.

20 лютого Президент Володимир Зеленський повернув у державну власність нафтопровід “ПрикарпатЗахідтранс”, ввівши в дію рішення РНБО від 19 лютого.

23 лютого Вищий антикорупційний суд ухвалив рішення про арешт та передачу в управління АРМА всього майна та інфраструктури стратегічного нафтопроводу. Водночас до визначення переможця конкурсу та початку ним заходів з управління арештований об’єкт перебуває на відповідальному зберіганні АТ “Укртранснафта”.

25 березня АРМА оголосило конкурс на пошук управителя заарештованою українською ділянкою нафтопродуктопроводу “Самара-Західний напрямок”.

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