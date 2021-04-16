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Новым управляющим "Самара - Западное направление" стала "Укртранснафта"

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КИЕВ. 16 апреля. УНН. Национальное агентство по розыску и управления активами, полученными коррупционным путем (АРМА) определило победителем конкурса на управление арестованной частью нефтепродуктопровода “Самара — Западное направление” компанию “Укртранснафта”, владельцем которой является НАК “Нафтогаз”. Об этом сообщается на сайте АРМА, передает УНН.

Детали

В конкурсе участвовали только две компании — “Укртранснафта” и “ПрикарпатЗападтранс”, которая управляла трубопроводом до ареста.

В АРМА отметили, что победитель полностью соответствовал установленным критериям отбора и предложил наиболее выгодные экономические условия, а “ПрикарпатЗападтранс” решением Высшего антикоррупционного суда запрещено использовать или распоряжаться трубопроводом.

Теперь АРМА оценит активы победителя и стороны подпишут договор.

В “Укртранснафте” ожидают, что годовой доход от актива составит 29 млн гривен. Ожидаемые поступления в госбюджет — 2,5 млн грн.

Дополнение

Напомним, СНБО на заседании 19 февраля принял решение о применении санкций в отношении 19 юридических и восьми физических лиц, среди которых народный депутат от ОПЗЖ Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко.

По данным секретаря СНБО, санкции налагаются на все имущество Медведчука.

20 февраля Президент Владимир Зеленский вернул в государственную собственность нефтепровод “ПрикарпатЗападтранс”, введя в действие решение СНБО от 19 февраля.

23 февраля Высший антикоррупционный суд принял решение об аресте и передаче в управление АРМА всего имущества и инфраструктуры стратегического нефтепровода. В то же время до определения победителя конкурса и начала им мер по управлению арестованный объект находится на ответственном хранении АО “Укртранснафта”.

25 марта АРМА объявило конкурс на поиск управляющего арестованным украинским участком нефтепродуктопровода “Самара-Западное направление”.

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