АРМА шукає управителя для частини нафтопродуктопроводу "Самара-Західний напрямок": які вимоги
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА) оголосило про початок конкурсного відбору управителя для арештованої частини нафтопродуктопроводу "Самара – Західний напрямок". Про це пише УНН з посиланням на пресслужбу АРМА.
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"На конкурс із пошуку управителя виставлено об’єкти нерухомого майна, будівлі та споруди, технологічні об’єкти та лінійні ділянки, безпосередньо задіяні у забезпеченні діяльності нафтопроводу, який пролягає територією Закарпатської, Львівської, Рівненської та Житомирської областей. Прийом документів для участі в конкурсі триватиме до 15 год 45 хв 9 квітня 2021 року", - йдеться у повідомленні.
Деталі
У АРМА звернули увагу на додаткові вимоги до українських компаній, які виявлять намір позмагатися за право управляти нафтопродуктопроводом, зокрема наявність ліцензії на провадження господарської діяльності з транспортування нафти і нафтопродуктів магістральним трубопроводом на території України, а також не менше 5 років досвіду відповідної діяльності.
Водночас до визначення переможця конкурсу та початку ним заходів з управління арештований об’єкт перебуває на відповідальному зберіганні АТ "Укртранснафта".
Додамо
23 лютого 2021 року Вищий антикорупційний суд ухвалив рішення про арешт та передачу в управління АРМА всього майна нафтопродуктопроводу.
Контекст
Раніше слідчі СБУ та детективи НАБУ виявили, що службовці ТОВ “ПрикарпатЗахідТранс” на підставі завідомо підроблених документів незаконно заволоділи державним майном, вартість якого становить понад 200 млн грн.
Правоохоронці провели процесуальні дії у межах кримінального провадження за фактом незаконного привласнення стратегічного об’єкта транспортної інфраструктури держави.
Досудове розслідування триває, вживаються заходи для встановлення винних осіб та притягнення їх до відповідальності.
19 лютого Рада національної безпеки та оборони доручила правоохоронним органам провести з’ясування обставин, за яких частина державних нафтопродуктопроводів опинилася у руках двох власників з іноземною реєстрацією, афілійованих з двома громадянами України.