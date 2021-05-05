Дело потери государством части трубопровода "Самара-Западное направление" приближается к суду

КИЕВ. 5 мая. УНН. Следствие по делу по обвинению экперта, которая, по версии следствия, составила ложное заключение, из-за чего государство потеряло часть трубопровода "Самара - Западное направление", завершено. Сейчас его материалы открыли стороне защиты и подозреваемой, после чего дело должны передать в суд. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу НАБУ.