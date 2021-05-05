Дело потери государством части трубопровода "Самара-Западное направление" приближается к суду
Киев • УНН
КИЕВ. 5 мая. УНН. Следствие по делу по обвинению экперта, которая, по версии следствия, составила ложное заключение, из-за чего государство потеряло часть трубопровода "Самара - Западное направление", завершено. Сейчас его материалы открыли стороне защиты и подозреваемой, после чего дело должны передать в суд. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу НАБУ.
Цитата:
"НАБУ и САП завершили расследование действий эксперта, на основании недостоверного заключения которой суд отказал в признании права собственности на часть нефтепродуктопроводов "Самара - Западное направление" за государством. 1 мая 2021 года подозреваемой открыли материалы следствия для ознакомления", - говорится в сообщении.
Детали
Действия подозреваемой квалифицированы по ч.3 ст.365-2, ч.2 ст.384 УК Украины (злоупотребление служебными полномочиями как лицом, предоставляющим услуги эксперта и в составлении ложного заключения эксперта в суде).
По данным следствия, подозреваемая составила заведомо недостоверный вывод, послуживший основанием для вынесения решения Хозяйственного суда Ровенской области, который в августе 2017 года отказал в признании права собственности на часть нефтепродуктопроводов "Самара - Западное направление" за государством.
Детективы, как сообщается, установили, что эксперт сознательно выложила выводы в интересах частного предприятия. Таким образом ООО "Прикарпатзападтранс" на основании судебного решения, что базировалось на заведомо ложном заключении эксперта, безосновательно получило в собственность часть магистрального нафтопродуктпровода "Самара - Западное направление", которое имеет важное народнохозяйственное и оборонное значение, добавили в НАБУ.
Дополнение
19 февраля СНБО, решение которого затем ввел в действие Президент, поручила правоохранительным органам выяснить обстоятельства, при которых часть государственных нефтепродуктопроводов оказалась в руках двух владельцев с иностранной регистрацией, аффилированных с двумя гражданами Украины.
При этом СНБО 19 февраля приняла решение о применении санкций в отношении 19 юридических и восьми физических лиц, среди которых народный депутат от ОПЗЖ Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко. Позже их ввел в действие Президент. По данным секретаря СНБО, под санкции подпадает все имущество Медведчука.
Добавим, детективы НАБУ осуществляют расследование фактов обстоятельств передачи права собственности на часть нефтепродуктопровода "Самара-Западное направление", который проходит по территории Украины, с 2017 года.
Подозреваемой эксперту сообщили о подозрении в феврале 2021 года.
В том же месяце Высший антикоррупционный суд по ходатайству детективов НАБУ и прокуроров САП наложил арест на имущество комплекса расположенной на территории Украины части магистрального нефтепродуктопровода "Самара - Западное направление". Постановлением следственного судьи ВАКС от 23 февраля 2021 года запрещено распоряжение, отчуждение и пользование объектами и линейными участками, которые непосредственно задействованы в обеспечении производственной деятельности упомянутого комплекса.
Управляющим "Самара - Западное направление" стала "Укртранснафта".