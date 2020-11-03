Справа Марківа: присяжні судді пішли до нарадчої кімнати, рішення буде в лічені години

"Апеляційний суд Мілана. Тут сьогодні весь день йшло останнє, завершальне засідання апеляційних слухань стосовно нашого солдата Марківа. Зараз пленарні засідання завершилися, присяжні судді пішли до нарадчої кімнати. Протягом години-півтори ми чекаємо вердикт. Сподіваємося, що Віталій буде вільний", - сказав Аваков.

Нагадаємо, раніше сьогодні нацгвардієць Віталій Марків, якого звинуватили в загибелі італійського репортера Андреа Роккеллі на Донбасі, виступив в апеляційному суді в Мілані з заключним словом. Суд взяв перерву до 18:30 за італійським часом після чого стане відомо, коли буде оголошено рішення.

Як повідомляв УНН, міністр внутрішніх справ України приїхав в італійське місто Мілан на заключне засідання у справі нацгвардійця Марківа, якого звинуватили в загибелі італійського репортера Роккеллі на Донбасі в 2014 році.

Нагадаємо, старший сержант Національної гвардії України Віталій Марків відбуває покарання у в'язниці поблизу Мілана після того, як в липні минулого року суд першої інстанції засудив його до 24 років неволі. Він знаходиться під вартою з дня арешту в Болоньї 30 червня 2017 року.

На минулому, третьому, засіданні апеляційний суд ухвалив новий переклад слів нацгвардійця, які доводять його невинність.