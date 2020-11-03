Дело Маркива: присяжные судьи ушли в совещательную комнату, решение будет в считанные часы
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. Присяжные судьи апелляционного суда Милана пошли в совещательную комнату, решение суда по апелляции на приговор украинскому нацгвардейцу Виталию Маркиву станет известно через час-полтора. Об этом сказал в видеообращении министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, передает УНН.
"Апелляционный суд Милана. Здесь сегодня весь день шло последнее, заключительное заседание апелляционных слушаний относительно нашего солдата Маркива. Сейчас пленарное заседание завершились, присяжные судьи ушли в совещательную комнату. В течение часа-полутора мы ждем вердикт. Надеемся, что Виталий будет свободен", - сказал Аваков.
Напомним, ранее сегодня нацгвардеец Виталий Маркив, которого обвинили в гибели итальянского репортера Андреа Роккелли на Донбассе, выступил в апелляционном суде в Милане с заключительным словом. Суд взял перерыв до 18:30 по итальянскому времени после чего станет известно, когда будет объявлено решение.
Как сообщал УНН, министр внутренних дел Украины приехал в итальянский город Милан на заключительное заседание по делу нацгвардейца Маркива, которого обвинили в гибели итальянского репортера Роккелли на Донбассе в 2014 году.
Напомним, старший сержант Национальной гвардии Украины Виталий Маркив отбывает наказание в тюрьме близ Милана после того, как в июле прошлого года суд первой инстанции приговорил его к 24 годам неволи. Он находится под стражей со дня ареста в Болонье 30 июня 2017 года.
На прошлом, третьем, заседании апелляционный суд принял новый перевод слов нацгвардейца, доказывающих его невиновность.