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"Справа Козака-Медведчука": сьогоднішній допит Порошенка перенесли

Київ • УНН

 • 14044 перегляди

КИЇВ. 31 травня. УНН. Сьогоднішній допит п’ятого президента, народного депутата України Петра Порошенка в СБУ у якості свідка у “справі Козака-Медведчука”, перенесено на іншу дату цього тижня. Про це журналісту УНН повідомив речник СБУ Артем Дехтяренко.

"Справа Козака-Медведчука": сьогоднішній допит Порошенка перенесли

Цитата

“Народного депутата Петра Порошенка викликали на допит в СБУ, який мав відбутися сьогодні, 31 травня, о 15:00. Втім, на прохання його адвокатів, допит перенесено на іншу дату цього тижня”, — сказав Дехтяренко.

Він нагадав, що Порошенка викликали у якості свідка у кримінальному провадженні за підозрою нардепів Віктора Медведчука і Тараса Козака у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 3 ст. 15 і ч. 1 ст. 438 КК України (а це — вчинення державної зради та замах на розграбування національних ресурсів на тимчасово окупованій території Криму).

“Підкреслюємо, що виклик Порошенка відбувся виключно з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження”, — зазначив Дехтяренко.

Що було раніше

Порошенка 31 травня на 15 годину викликали на повторний допит в СБУ у якості свідка у кримінальному провадженні за підозрою Віктора Медведчука і Тараса Козака у вчиненні кримінальних правопорушень.

У СБУ заявляють, що на попередній допит 27 травня Порошенко не з’явився.

Контекст

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова раніше заявила, що нардепам Віктору Медведчуку та Тарасу Козаку повідомлено про підозру у державній зраді та замаху на розграбування національних ресурсів на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим.

Печерський районний суд Києва 13 травня відправив під цілодобовий домашній арешт народного депутата України Віктора Медведчука до 9 липня. На нього надягли електронний браслет.

Тараса Козака оголосили у розшук, СБУ отримала дозвіл на його затримання. У СБУ казали, що Козак перебуває в Росії, Медведчук зазначав, що у Білорусі.

Раніше Президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО щодо санкцій проти Медведчука, його дружини та інших осіб. Секретар РНБО Олексій Данілов повідомив, що Рада національної безпеки і оборони України ухвалила рішення застосувати санкції щодо Віктора Медведчука та його дружини Оксани Марченко через фінансування тероризму.

Що ж стосується Козака, то Президент Володимир Зеленський ще 2 лютого запровадив проти нього персональні санкції. Санкції діятимуть 5 років. Також санкції накладені на низку підприємств медіахолдингу “Новини”, куди також входять телеканали “ZIK” і “NewsOne”, 112-канал.

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