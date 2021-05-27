"Справа Козака-Медведчука": Порошенко не прийшов на допит в СБУ, його викликають повторно

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"Народний депутат України Петро Порошенко не з’явився на допит в СБУ. Його викликали у якості свідка у кримінальному провадженні за підозрою Віктора Медведчука і Тараса Козака у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 3 ст. 15 і ч. 1 ст. 438 КК України", - вказали у СБУ.

Деталі

Слідчі СБУ, як зазначається, викликали Петра Порошенка на допит з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження.

"Зважаючи на те, що народний депутат України Петро Порошенко не з’явився на допит, його викликають на нього повторно. Дата повторного допиту – 31 травня 2021 року", - додали у СБУ.

Так, його викликають на 15 годину 31 травня.

Коментар адвоката

"Тепер вже СБУ відновило протиправну практику ДБР викликати п’ятого Президента не у передбаченому законом порядку - шляхом вручення повістки, а публікаціями на сайті. Та ще й зазначаючи у тексті “інтернет-повістки” телефон для зв’язку, який не працює. Биту годину намагаюся “знайти кінці” і зв’язатися зі слідчими. Я зв’яжуся, наполегливо попрошу дотримуватися закону", - зазначив у відповідь адвокат Порошенка Ігор Головань у Facebook.

Контекст

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова раніше заявила, що нардепам Віктору Медведчуку та Тарасу Козаку повідомлено про підозру у державній зраді та замаху на розграбування національних ресурсів на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим.

Печерський районний суд Києва 13 травня відправив під цілодобовий домашній арешт народного депутата України Віктора Медведчука до 9 липня. На нього надягли електронний браслет.

Тараса Козака оголосили у розшук, СБУ отримала дозвіл на його затримання. У СБУ казали, що Козак перебуває в Росії, Медведчук зазначав, що у Білорусі.

Раніше Президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО щодо санкцій проти Медведчука, його дружини та інших осіб. Секретар РНБО Олексій Данілов повідомив, що Рада національної безпеки і оборони України ухвалила рішення застосувати санкції щодо Віктора Медведчука та його дружини Оксани Марченко через фінансування тероризму.

Що ж стосується Козака, то Президент Володимир Зеленський ще 2 лютого запровадив проти нього персональні санкції. Санкції діятимуть 5 років. Також санкції накладені на низку підприємств медіахолдингу “Новини”, куди також входять телеканали “ZIK” і “NewsOne”, 112-канал.