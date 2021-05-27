"Справа Козака-Медведчука": Порошенко не прийшов на допит в СБУ, його викликають повторно

$41.280.10
45.550.52
ukru
"Транспортний безвіз" між Україною та ЄС продовжено до кінця року
10:15 • 6688 перегляди

"Транспортний безвіз" між Україною та ЄС продовжено до кінця року

Ексклюзив
06:34 • 40310 перегляди

Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика

9 квітня, 17:29 • 127136 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 165107 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 148403 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 152896 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Ексклюзив
9 квітня, 13:39 • 105252 перегляди

Будівництво нової генерації: в "Укренерго" оцінили, коли очікувати на перші результати

Ексклюзив
9 квітня, 12:04 • 87311 перегляди

Хаос і невизначеність: як іноземні фармкомпанії реагують на зміни регулювання в Україні

Ексклюзив
9 квітня, 11:17 • 198932 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами

9 квітня, 07:59 • 89306 перегляди

Взяття у полон китайців, які воювали в складі російської армії: Пекін перевіряє ситуацію

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+1°
6.2м/с
81%
Популярнi новини

Цими вихідними у небі можна буде побачити унікальне явище - мікромісяць

10 квітня, 02:11 • 81087 перегляди

Трамп підтвердив готовність до зустрічі із Сі Цзіньпіном і назвав його своїм другом

10 квітня, 03:14 • 22405 перегляди

Міжнародний день братів і сестер, День гольфіста: що ще відзначають 10 квітня

10 квітня, 03:30 • 35392 перегляди

У ВМС ЗСУ повідомили про ситуацію з ворожими кораблями в Чорному морі

10 квітня, 04:20 • 44301 перегляди

Призов Насірова до ЗСУ: наказ скасовано, розпочато розслідування

05:19 • 60910 перегляди
Публікації

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 165580 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 198932 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 291621 перегляди

Час - на боці Сокура. Чому НАЗК досі не притягнуло колишнього посадовця ДПС до відповідальності
Ексклюзив

8 квітня, 10:26 • 457349 перегляди

Десерти без яєць: 7 смачних рецептів до Великодня

8 квітня, 08:49 • 442218 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Віталій Кличко

Джо Байден

Роман Насіров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Київ

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

Скрипка з фільму "Титанік" піде з молотка за 77 тисяч доларів

08:29 • 12036 перегляди

“Шахтар” “підписав” легендарного кота Степана

9 квітня, 16:54 • 36870 перегляди

Paramount Pictures анонсувала випуск фільму "Angry Birds у кіно 3" на 2027 рік

9 квітня, 15:26 • 42076 перегляди

Королеві Каміллі подарували піцу “Маргарита” на честь 20-ї річниці весілля під час візиту до Риму

9 квітня, 15:16 • 42349 перегляди

Гіларі Свонк поскаржилася на патріархальність Голлівуду і пригадала, як чоловіки вчили її бути жінкою

9 квітня, 14:39 • 43116 перегляди
Актуальне

TikTok

Facebook

Шахед-136

The Guardian

Фокс Ньюс

"Справа Козака-Медведчука": Порошенко не прийшов на допит в СБУ, його викликають повторно

Київ • УНН

 • 25139 перегляди

КИЇВ. 27 травня. УНН. П'ятий президент України, народний депутат Петро Порошенко не з’явився на допит в СБУ у "справі Козака-Медведчука", його викликають повторно - на 31 травня. Тим часом, адвокат Ігор Головань каже - Порошенко не прийшов, бо його не повідомили в установленому порядку, передає УНН

"Справа Козака-Медведчука": Порошенко не прийшов на допит в СБУ, його викликають повторно

Цитата:

"Народний депутат України Петро Порошенко не з’явився на допит в СБУ. Його викликали у якості свідка у кримінальному провадженні за підозрою Віктора Медведчука і Тараса Козака у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 3 ст. 15 і ч. 1 ст. 438 КК України", - вказали у СБУ.

Деталі

Слідчі СБУ, як зазначається, викликали Петра Порошенка на допит з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження.

"Зважаючи на те, що народний депутат України Петро Порошенко не з’явився на допит, його викликають на нього повторно. Дата повторного допиту – 31 травня 2021 року", - додали у СБУ.

Так, його викликають на 15 годину 31 травня.

Коментар адвоката

"Тепер вже СБУ відновило протиправну практику ДБР викликати п’ятого Президента не у передбаченому законом порядку - шляхом вручення повістки, а публікаціями на сайті. Та ще й зазначаючи у тексті “інтернет-повістки” телефон для зв’язку, який не працює. Биту годину намагаюся “знайти кінці” і зв’язатися зі слідчими. Я зв’яжуся, наполегливо попрошу дотримуватися закону", - зазначив у відповідь адвокат Порошенка Ігор Головань у Facebook.

Контекст

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова раніше заявила, що нардепам Віктору Медведчуку та Тарасу Козаку повідомлено про підозру у державній зраді та замаху на розграбування національних ресурсів на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим.

Печерський районний суд Києва 13 травня відправив під цілодобовий домашній арешт народного депутата України Віктора Медведчука до 9 липня. На нього надягли електронний браслет. 

Тараса Козака оголосили у розшук, СБУ отримала дозвіл на його затримання. У СБУ казали, що Козак перебуває в Росії, Медведчук зазначав, що у Білорусі.

Раніше Президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО щодо санкцій проти Медведчука, його дружини та інших осіб. Секретар РНБО Олексій Данілов повідомив, що Рада національної безпеки і оборони України ухвалила рішення застосувати санкції щодо Віктора Медведчука та його дружини Оксани Марченко через фінансування тероризму.

Що ж стосується Козака, то Президент Володимир Зеленський ще 2 лютого запровадив проти нього персональні санкції. Санкції діятимуть 5 років. Також санкції накладені на низку підприємств медіахолдингу “Новини”, куди також входять телеканали “ZIK” і “NewsOne”, 112-канал.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ПолітикаКримінал та НП
Brent
$63.87
Bitcoin
$82,035.70
S&P 500
$5,330.87
Tesla
$262.04
Газ TTF
$34.77
Золото
$3,132.65
Ethereum
$1,603.40