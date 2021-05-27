"Дело Козака-Медведчука": Порошенко не пришел на допрос в СБУ, его вызывают повторно

КИЕВ. 27 мая. УНН. Пятый президент Украины, народный депутат Петр Порошенко не явился на допрос в СБУ по "делу Козака-Медведчука", его вызывают повторно - на 31 мая. Между тем, адвокат Игорь Головань говорит - Порошенко не пришел, потому что его не сообщили в установленном порядке, передает УНН.