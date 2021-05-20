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СБУ отримала дозвіл на затримання нардепа Тараса Козака

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 травня. УНН. Служба безпеки України отримала дозвіл на затримання народного депутата Тараса Козака. Про це повідомили у пресцентрі спецслужби 20 травня, передає УНН.

СБУ отримала дозвіл на затримання нардепа Тараса Козака

Цитата:

"За клопотанням слідчого СБУ, погодженого Генеральним прокурором України, сьогодні Печерський районний суд міста Києва дав дозвіл на затримання народного депутата України Тараса Козака", - повідомили у СБУ.

Деталі

Раніше слідчі СБ України оголосили його у розшук.

Це відбулося після того, як 11 травня народним депутатам Віктору Медведчуку і Тарасу Козаку було оголошено про підозру.

Зокрема, Медведчук і Козак підозрюються у вчиненні державної зради та замаху на розграбування національних ресурсів на тимчасово окупованій території Криму за ч. 1 ст. 111, ч. 3 ст. 15 і ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України.

"СБУ має аргументовані докази протиправної діяльності та співпраці даних осіб з країною-агресором", - додали у спецслужбі.

Наразі триває досудове слідство.

Що було раніше

Печерський районний суд Києва 13 травня відправив під цілодобовий домашній арешт народного депутата України Віктора Медведчука до 9 липня. На нього надягли електронний браслет.

Одначе, прокуратура клопотала про обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою із альтернативою внесення застави — у понад 300 млн грн. Обвинувачення просило арештувати нардепа до 10 липня.

Рішення суду першої інстанції оскаржили і сторона захисту, і обвинувачення.

Перед цим, 12 травня, Медведчук був в Офісі Генпрокурора для участі в слідчих діях, де йому вручили підозру.

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова заявила, що нардепам Віктору Медведчуку та Тарасу Козаку повідомлено про підозру у державній зраді та замаху на розграбування національних ресурсів на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим.

Раніше Президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО щодо санкцій проти Медведчука, його дружини та інших осіб.

Секретар РНБО Олексій Данілов повідомив, що Рада національної безпеки і оборони України ухвалила рішення застосувати санкції щодо Віктора Медведчука та його дружини Оксани Марченко через фінансування тероризму.

Що ж стосується Козака, то Президент Володимир Зеленський ще 2 лютого запровадив проти нього персональні санкції. Санкції діятимуть 5 років. Також санкції накладені на низку підприємств медіахолдингу “Новини”, куди також входять телеканали “ZIK” і “NewsOne”, 112-канал.

У СБУ казали, що Козак перебуває в Росії, Медведчук зазначав, що у Білорусі.

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