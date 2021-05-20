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СБУ получила разрешение на задержание нардепа Тараса Козака

Киев • УНН

 • 21105 просмотра

КИЕВ. 20 мая. УНН. Служба безопасности Украины получила разрешение на задержание народного депутата Тараса Козака. Об этом сообщили в пресс-центре спецслужбы 20 мая, передает УНН.

СБУ получила разрешение на задержание нардепа Тараса Козака

Цитата:

"По ходатайству следователя СБУ, согласованного Генеральным прокурором Украины, сегодня Печерский районный суд города Киева дал разрешение на задержание народного депутата Украины Тараса Козака", - сообщили в СБУ.

Детали

Ранее следователи СБ Украины объявили его в розыск.

Это произошло после того, как 11 мая народным депутатам Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку было объявлено о подозрении.

В частности, Медведчук и Козак подозреваются в совершении государственной измены и покушении на разграбление национальных ресурсов на временно оккупированной территории Крыма по ч. 1 ст. 111, ч. 3 ст. 15 и ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины.

"СБУ имеет аргументированные доказательства противоправной деятельности и сотрудничества данных лиц со страной-агрессором", - добавили в спецслужбе.

Сейчас продолжается досудебное следствие.

Что было ранее

Печерский районный суд Киеве 13 мая отправил под круглосуточный домашний арест народного депутата Украины Виктора Медведчука до 9 июля. На него надели электронный браслет.

Однако, прокуратура ходатайствовала об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога - более чем 300 млн грн. Обвинение просило арестовать нардепа до 10 июля.

Решение суда первой инстанции обжаловали и сторона защиты, и обвинения.

Перед этим, 12 мая, Медведчук был в Офисе Генпрокурора для участия в следственных действиях, где ему вручили подозрение.

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявила, что нардепам Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку сообщено о подозрении в государственной измене и покушении на разграбление национальных ресурсов на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым.

Ранее Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО относительно санкций против Медведчука, его жены и других лиц.

Секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение применить санкции в отношении Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко из-за финансирования терроризма.

Что же касается Козака, то Президент Владимир Зеленский еще 2 февраля ввел против него персональные санкции. Санкции будут действовать 5 лет. Также санкции наложены на ряд предприятий медиахолдинга "Новости", куда также входят телеканалы "ZIK" и "NewsOne", 112-канал.

В СБУ говорили, что Козак находится в России, Медведчук отмечал, что в Беларуси.

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