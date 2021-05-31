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"Справа Козака-Медведчука": Порошенка сьогодні повторно викликають на допит в СБУ

Київ • УНН

 • 15142 перегляди

КИЇВ. 31 травня. УНН. Народного депутата України Петра Порошенка 31 травня викликають на повторний допит в СБУ у якості свідка у кримінальному провадженні за підозрою Віктора Медведчука і Тараса Козака у вчиненні кримінальних правопорушень. Про це інформують у відомстві, пише УНН.

"Справа Козака-Медведчука": Порошенка сьогодні повторно викликають на допит в СБУ

Деталі

Слідчі СБУ викликали Петра Порошенка на допит з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінальних порушень, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 3 ст. 15 і ч. 1 ст. 438 КК України.

У відомстві заявляють, що на попередній допит Порошенко не з’явився.

Так, його викликають на 15 годину 31 травня.

Контекст

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова раніше заявила, що нардепам Віктору Медведчуку та Тарасу Козаку повідомлено про підозру у державній зраді та замаху на розграбування національних ресурсів на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим.

Печерський районний суд Києва 13 травня відправив під цілодобовий домашній арешт народного депутата України Віктора Медведчука до 9 липня. На нього надягли електронний браслет. 

Тараса Козака оголосили у розшук, СБУ отримала дозвіл на його затримання. У СБУ казали, що Козак перебуває в Росії, Медведчук зазначав, що у Білорусі.

Раніше Президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО щодо санкцій проти Медведчука, його дружини та інших осіб. Секретар РНБО Олексій Данілов повідомив, що Рада національної безпеки і оборони України ухвалила рішення застосувати санкції щодо Віктора Медведчука та його дружини Оксани Марченко через фінансування тероризму.

Що ж стосується Козака, то Президент Володимир Зеленський ще 2 лютого запровадив проти нього персональні санкції. Санкції діятимуть 5 років. Також санкції накладені на низку підприємств медіахолдингу “Новини”, куди також входять телеканали “ZIK” і “NewsOne”, 112-канал.

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