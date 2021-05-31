"Дело Козака-Медведчука": Порошенка сегодня повторно вызывают на допрос в СБУ

Детали

Следователи СБУ вызвали Петра Порошенко на допрос с целью всестороннего, полного и беспристрастного исследования обстоятельств уголовных нарушений, предусмотренных ч. 1 ст. 111, ч. 3 ст. 15 и ч. 1 ст. 438 УК Украины.

В ведомстве заявляют, что на предварительный допрос Порошенко не появился.

Так, его вызывают на 15:00 31 мая.

Контекст

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова ранее заявила , что нардепам Виктора Медведчука и Тарасу Козаку сообщено о подозрении в государственной измене и покушении на разграбление национальных ресурсов на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым.

Печерский районный суд Киеве 13 мая отправил под круглосуточный домашний арест народного депутата Украины Виктора Медведчука до 9 июля. На него надели электронный браслет.

Тараса Козака объявили в розыск , СБУ получила разрешение на его задержание. В СБУ говорили, что Козак находится в России, Медведчук отмечал, что в Беларуси.

Ранее Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против Медведчука, его жены и других лиц. Секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил , что Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение применить санкции в отношении Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко через финансирование терроризма.

Что же касается Козака, то Президент Владимир Зеленский еще 2 февраля ввел против него персональные санкции. Санкции будут действовать 5 лет. Также санкции наложены на ряд предприятий медиахолдинга «Новости», куда также входят телеканалы "ZIK" и "NewsOne", 112-канал.