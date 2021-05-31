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"Дело Козака-Медведчука": сегодняшний допрос Порошенко перенесли

Киев • УНН

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КИЕВ. 31 мая. УНН. Сегодняшний допрос пятого президента, народного депутата Украины Петра Порошенко в СБУ в качестве свидетеля по “делу Козака-Медведчука”, перенесен на другую дату этой недели. Об этом журналисту УНН сообщил пресс-секретарь СБУ Артем Дехтяренко.

"Дело Козака-Медведчука": сегодняшний допрос Порошенко перенесли

Цитата

“Народный депутат Петр Порошенко вызвали на допрос в СБУ, который должен был состояться сегодня, 31 мая, в 15:00. Впрочем, по просьбе его адвокатов, допрос перенесен на другую дату на этой неделе”, — сказал Дехтяренко.

Он напомнил, что Порошенко вызвали в качестве свидетеля в уголовном производстве по подозрению нардепов Виктора Медведчука и Тараса Козака в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 111, ч. 3 ст. 15 и ч. 1 ст. 438 УК Украины (а это — совершение государственной измены и покушение на разграбление национальных ресурсов на временно оккупированной территории Крыма).

“Подчеркиваем, что вызов Порошенко состоялся исключительно с целью всестороннего, полного и беспристрастного исследования обстоятельств уголовного производства”, — отметил Дехтяренко.

Что было раньше

Порошенко 31 мая на 15 часов вызвали на повторный допрос в СБУ в качестве свидетеля в уголовном производстве по подозрению Виктора Медведчука и Тараса Козака в совершении уголовных преступлений.

В СБУ заявляют, что на предварительный допрос 27 мая Порошенко не появился.

Контекст

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова ранее заявила, что нардепам Виктора Медведчука и Тарасу Козаку сообщено о подозрении в государственной измене и покушении на разграбление национальных ресурсов на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым.

Печерский районный суд Киеве 13 мая отправил под круглосуточный домашний арест народного депутата Украины Виктора Медведчука до 9 июля. На него надели электронный браслет.

Тараса Козака объявили в розыск, СБУ получила разрешение на его задержание. В СБУ говорили, что Козак находится в России, Медведчук отмечал, что в Беларуси.

Ранее Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против Медведчука, его жены и других лиц. Секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение применить санкции в отношении Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко из-зафинансирования терроризма.

Что же касается Козака, то Президент Владимир Зеленский еще 2 февраля ввел против него персональные санкции. Санкции будут действовать 5 лет. Также санкции наложены на ряд предприятий медиахолдинга “Новости”, куда также входят телеканалы “ZIK” и “NewsOne”, 112-канал.

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