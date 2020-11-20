Справа Гандзюк: суд продовжив дослідження доказів

“Оголошується відкритим та продовжується судове засідання Дніпровського районного суду міста Києва у кримінальному провадженні за обвинуваченням Владислава Мангера та Олексія Левіна у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст.27, ч.2 ст.28 ч.2 ст.121 КК України”, — зазначила суддя.

Нагадаємо, суд вже розглянув три томи доказів сторони обвинувачення у справі Гандзюк.

Як раніше повідомлялося в УНН, суд продовжив дію арештів голові Херсонської обласної ради Владиславу Мангеру та колишньому помічнику депутата Олексію Левіну у цій справі.

Нагадаємо, за даними слідства, “голова Херсонської облради Мангер та екстрадований в Україну з Болгарії Левін організували вчинення за попередньою змовою групою осіб умисного тяжкого тілесного ушкодження у спосіб, що має характер особливого мучення та спричинило смерть потерпілої Катерини Гандзюк (ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 121 КК України)”.

Прокуратура просить призначити Мангеру та Левіну покарання у вигляді 12 років позбавлення волі.

Як повідомляв УНН, напад на Гандзюк стався 31 липня 2018 року: жінку облили сірчаною кислотою у Херсоні. Гандзюк зазнала хімічних опіків понад 30% тіла. 4 листопада стало відомо про смерть Гандзюк після 3-х місяців лікування.