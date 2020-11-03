Справа Гандзюк: суд розглянув три томи доказів
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. Дніпровський районний суд міста Києва розглянув три томи доказів сторони обвинувачення у справі голови Херсонської обласної ради Владислава Мангера та колишнього помічника депутата Олексія Левіна, яких обвинувачують у замовленні та організації нападу на херсонську активістку Катерину Гандзюк. Про це журналісту УНН повідомила представниця потерпілих Ольга Веретільник.
“Сьогодні на засіданні досліджували докази — перші три томи, це здебільшого процесуальні документи... Загалом томів близько 50”, — сказала Веретільник.
За її словами, наступне засідання відбудеться 20 листопада о 12:00.
Нагадаємо, Дніпровський районний суд міста Києва продовжив тримання під вартою голові Херсонської обласної ради Владиславу Мангеру та колишньому помічнику депутата Олексію Левіні, яких обвинувачують у замовленні та організації нападу на херсонську активістку Катерину Гандзюк.
Як повідомлялося, прокуратура просить призначити голові Херсонської обласної ради Владиславу Мангеру та колишньому помічнику депутата Олексію Левіну покарання у вигляді 12 років позбавлення волі.
Нагадаємо, за даними слідства, “голова Херсонської облради Мангер та екстрадований в Україну з Болгарії Левін організували вчинення за попередньою змовою групою осіб умисного тяжкого тілесного ушкодження у спосіб, що має характер особливого мучення та спричинило смерть потерпілої Катерини Гандзюк (ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 121 КК України)”.
Окрім того, у відомстві підтвердили, що суд задовольнив клопотання прокурора Офісу Генерального прокурора про обрання обвинуваченим запобіжного заходу у виді тримання під вартою до 18 жовтня 2020 року без права внесення застави.