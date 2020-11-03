Дело Гандзюк: суд рассмотрел три тома доказательств
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. Днепровский районный суд Киева рассмотрел три тома доказательств стороны обвинения по делу главы Херсонского областного совета Владислава Мангера и бывшего помощника депутата Алексея Левина, которых обвиняют в заказе и организации нападения на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк. Об этом журналисту УНН сообщила представитель потерпевших Ольга Веретильник.
“Сегодня на заседании исследовали доказательства — первые три тома, это в основном процессуальные документы... В общем томов около 50”, — сказала Веретильник.
По ее словам, следующее заседание состоится 20 ноября в 12:00.
Напомним, Днепровский районный суд Киева продолжил содержания под стражей голове Херсонского областного совета Владиславу Мангеру и бывшему помощнику депутата Алексею Левину, которых обвиняют в заказе и организации нападения на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк.
Как сообщалось, прокуратура просит назначить главе Херсонского областного совета Владиславу Мангеру и бывшему помощнику депутата Алексею Левину наказание в виде 12 лет лишения свободы.
Напомним, по данным следствия, “председатель Херсонского облсовета Мангер и экстрадированный в Украину из Болгарии Левин организовали совершение по предварительному сговору группой лиц умышленного тяжкого телесного повреждения способом, носящим характер особого мучения и повлекшим смерть потерпевшей Екатерины Гандзюк (ч. 3 ст. 27 , ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 121 УК Украины)”.
Кроме того, в ведомстве подтвердили, что суд удовлетворил ходатайство прокурора Офиса Генерального прокурора об избрании обвиняемым меры пресечения в виде содержания под стражей до 18 октября 2020 года без права внесения залога.