Дело Гандзюк: суд продолжил исследование доказательств
Киев • УНН
КИЕВ. 20 ноября. УНН. Днепровский районный суд Киева продолжил рассмотрение доказательств стороны обвинения по делу главы Херсонского областного совета Владислава Мангера и бывшего помощника депутата Алексея Левина, которых обвиняют в заказе и организации нападения на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк, передает корреспондент УНН.
"Объявляется открытым и продолжается судебное заседание Днепровского районного суда города Киева в уголовном производстве по обвинению Владислава Мангера и Алексея Левина в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.27, ч.2 ст.28 ч.2 ст.121 УК Украины", - отметила судья.
Напомним, суд уже рассмотрел три тома доказательств стороны обвинения по делу Гандзюк.
Как ранее сообщалось в УНН, суд продлил действие арестов главе Херсонского областного совета Владиславу Мангеру и бывшему помощнику депутата Алексею Левину в этом деле.
Напомним, по данным следствия, "председатель Херсонского облсовета Мангер и экстрадированный в Украину из Болгарии Левин организовали совершение по предварительному сговору группой лиц умышленного тяжкого телесного повреждения способом, носящим характер особого мучения и повлекшим смерть потерпевшей Екатерины Гандзюк (ч. 3 ст. 27 , ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 121 УК Украины)".
Прокуратура просит назначить Мангеру и Левину наказание в виде 12 лет лишения свободы.
Как сообщал УНН, нападение на Гандзюк произошло 31 июля 2018 года: женщину облили серной кислотой в Херсоне. Гандзюк претерпела химических ожогов более 30% тела. 4 ноября стало известно о смерти Гандзюк после 3-х месяцев лечения.