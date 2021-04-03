Спостерігачі зафіксували танки, гаубиці та "гради" бойовиків на Донбасі

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Київ • УНН

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КИЇВ. 3 квітня. УНН. Українська сторона СЦКК повідомляє про грубі порушення з боку збройних формувань РФ та її найманців, про що йдеться у звіті СММ ОБСЄ № 75/2021 від 1 квітня, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що 31 березня патруль СММ ОБСЄ зафіксував 15 реактивних систем залпового вогню БМ-21 “Град”, калібру 122 мм., що були розміщені з порушенням ліній відведення поблизу населеного пункту Хрустальний на тимчасово окупованих територіях Луганщини.

За межами виділених місць зберігання, 29 березня, зафіксовано 9 танків, 6 самохідних гаубиць та 29 бойових броньованих машин на полігоні поблизу населеного пункту Міусинськ. А на полігоні поблизу Мирного, — 3 танки Т-64, що теж на тимчасово окупованих територіях Луганської області, Збройні формування РФ та їхні найманці продовжують перешкоджати роботі патрулів СММ ОБСЄ, додається у повідомленні.

На в’їзді до колишнього аеропорту поблизу Переможного, неподалік Луганська, представник збройних формувань РФ відмовив у проїзді патрулю СММ посилаючись на проведення тренування до параду на честь перемоги, запланованого на 9 травня.

31 березня, на блокпості окупантів поблизу населеного пункту Олександрівка, члени збройних формувань РФ вимагали від патруля ОБСЄ надати для догляду автомобілі та причіпи, однак отримали відмову, адже такі дії заборонені Мандатом СММ ОБСЄ. Лише через годину через блокпост дозволили проїхати одному автомобілю без причепу.

Цитата

“Збройні формування РФ продовжують застосовувати стрілецьку зброю з метою перешкоджання роботі БПЛА патрулів ОБСЄ.
31 березня, патруль СММ, під час здійснення запланованого польоту БПЛА малого радіусу дії в районі населеного пункту Бугаївка, що на тимчасово окупованій території Луганської області, зафіксував 25 черг із крупнокаліберного кулемету у напрямку БПЛА. Команда Місії негайно приземлила літальний апарат та залишила цей район”, — повідомили у пресцентрі штабу ООС.

Зазначається, що перешкоджання роботі СММ ОБСЄ з боку російських найманців набуло систематичного характеру, метою яких є затримки та не допуски патрулів до місць або об’єктів, на яких готуються та проводяться різноманітні порушення, заборонені Мінськими домовленостями.

“Патрулі СММ ОБСЄ за допомогою БПЛА продовжують фіксувати раніше облаштовані та нові мінні загородження на ТОТ.
26 березня приблизно за 1,2 км на північ від населеного пункту Гольмівський на ТОТ Донецької області, БПЛА СММ середнього радіусу дії вкотре зафіксував 10 та ще 6 протитанкових мін біля Доломітного, що належать збройним формуванням РФ.

Такі дії збройних формувань РФ продовжують дестабілізувати обстановку вздовж усієї лінії розмежування. З приводу цього порушення, Українською стороною СЦКК направлено ноту на СММ ОБСЄ”, — додається у повідомленні.

Доповнення

Останній часом на Донбасі спостерігається ескалація ситуації.

Головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак на позачерговому пленарному засіданні Верховної Ради минулого тижня повідомив, що вздовж державного кордону України розташувалися 28 батальйонних тактичних груп ЗС Росії.

Також Хомчак заявив, що Збройні сили України готові до адекватної відповіді, як у разі ескалації конфлікту в районі проведення операції Об’єднаних сил, так і у випадку ускладнення воєнно-політичної та воєнно-стратегічної обстановки навколо України.

Кремль прокоментував переміщення військ біля кордону України, заявивши, що це не повинно нікого турбувати.

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