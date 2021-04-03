Наблюдатели зафиксировали танки, гаубицы и "грады" боевиков на Донбассе

Детали

Отмечается, что 31 марта патруль СММ ОБСЕ зафиксировал 15 реактивных систем залпового огня БМ-21 “Град” калибра 122 мм., которые были размещены с нарушением линий отвода вблизи населенного пункта Хрустальный на временно оккупированных территориях Луганщины.

За пределами выделенных мест хранения, 29 марта, зафиксировано 9 танков, 6 самоходных гаубиц и 29 боевых бронированных машин на полигоне вблизи населенного пункта Минусинск. А на полигоне вблизи Мирного — 3 танка Т-64, что тоже на временно оккупированных территориях Луганской области, Вооруженные формирования РФ и их наемники продолжают препятствовать работе патрулей СММ ОБСЕ, добавляется в сообщении.

На въезде в бывшего аэропорта вблизи Победоносного, неподалеку Луганская, представитель вооруженных формирований РФ отказал в проезде патрулю СММ ссылаясь на проведение тренировки к параду в честь победы, запланированного на 9 мая.

31 марта, на блокпосту оккупантов близ населенного пункта Александровка, члены вооруженных формирований РФ требовали от патруля ОБСЕ предоставить для ухода автомобили и прицепы, однако получили отказ, ведь такие действия запрещены Мандатом СММ ОБСЕ. Только через час через блокпост позволили проехать одному автомобилю без прицепа.

Цитата

“Вооруженные формирования РФ продолжают применять стрелковое оружие с целью препятствования работе БПЛА патрулей ОБСЕ.

31 марта, патруль СММ, при осуществлении запланированного полета БПЛА малого радиуса действия в районе населенного пункта Бугаевка, что на временно оккупированной территории Луганской области, зафиксировал 25 очередей из крупнокалиберного пулемета в направлении БПЛА. Команда Миссии немедленно приземлила летательный аппарат и оставила этот район”, — сообщили в пресс-центре штаба ООС.

Отмечается, что препятствование работе СММ ОБСЕ со стороны российских наемников приобрело систематический характер, целью которых является задержки но не допуски патрулей в места или объектов, на которых готовятся и проводятся различные нарушения, запрещенные минскими договоренностями.

“Патрули СММ ОБСЕ с помощью БПЛА продолжают фиксировать ранее оснащенные и новые минные заграждения на ВОТ.

26 марта примерно в 1,2 км к северу от населенного пункта Гольмовский на ВОТ Донецкой области, БПЛА СММ среднего радиуса действия раз зафиксировал 10 и еще 6 противотанковых мин у Доломитной, принадлежащих вооруженным формированием РФ.

Такие действия вооруженных формирований РФ продолжают дестабилизировать обстановку вдоль всей линии разграничения. По поводу этого нарушения, Украинской стороной СЦКК направлено ноту на СММ ОБСЕ”, — добавляется в сообщении.

Дополнение

Последнее время на Донбассе наблюдается эскалация ситуации.

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак на внеочередном пленарном заседании Верховной Рады на прошлой неделе сообщил, что вдоль государственной границы Украины расположились 28 батальонных тактических групп ВС России.

Также Хомчак заявил, что Вооруженные силы Украины готовы к адекватному ответу, как в случае эскалации конфликта в районе проведения операции Объединенных сил, так и в случае осложнения военно-политической и военно-стратегической обстановки вокруг Украины.

Кремль прокомментировал перемещения войск у границы Украины, заявив, что это не должно никого беспокоить.