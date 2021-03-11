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Сполучені Штати Америки ніколи не визнають анексію Криму, — посол ООН

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КИЇВ. 11 березня. УНН. Сполучені Штати Америки ніколи не визнають анексію Криму Росією і будуть надалі притягувати її до відповідальності за агресію на сході України. Про це заявила посол США в Організації Об’єднаних Націй Лінда Томас-Грінфілд, пише УНН з посиланням на Радіо.Свобода.

Цитата

“Недавно минула сьома річниця вторгнення й окупації Криму Росією та початку її агресії на сході України... Агресія далека від завершення. У Криму влада Росії продовжує переслідувати й ув’язнювати тих, хто виступає проти окупації, зокрема кримських татар, етнічних українців, представників інших релігійних та етнічних меншин”, — заявила посол.

Додатково

Тимчасово повірена в справах США в ОБСЄ Кортні Остріан у своїй промові вказала, що саме Росія несе відповідальність за ескалацію боїв на сході України, за втрати серед військових, і за труднощі для цивільного населення.

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Нагадаємо

Президент США Джо Байден продовжив на рік термін дії санкцій, запроваджених проти Росії через її агресію стосовно України. Україна розраховує поглибити співпрацю зі США у низці вже знайомих напрямків, так само як і започаткувати низку нових. Про це заявила посол України у США Оксана Маркарова.

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