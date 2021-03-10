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Україна прагне посилити співпрацю зі США: Маркарова повідомила, за якими напрямками

Україна прагне посилити співпрацю зі США: Маркарова повідомила, за якими напрямками

Київ • УНН

 • 13936 перегляди

КИЇВ. 10 березня. УНН. Україна розраховує поглибити співпрацю зі США у низці вже знайомих напрямків, так само як і започаткувати низку нових. Про це заявила посол України у США Оксана Маркарова, виступаючи в рамках Київського Безпекового Форуму, передає УНН.

Цитата:

“Одним з провідних лідерів цього світу є Сполучені Штати, і я дуже рада, що ми останнім часом чуємо про дуже активні месседжі від нашого стратегічного партнера про повернення не просто до глобального лідерства, а до активного глобального лідерства з захисту демократії у світі. І насправді Україна, мабуть, найкраще місце, де США можуть продемонструвати таке лідерство, захистивши демократію, за яку боремось ми”, - заявила посол.

Деталі

Зі слів Маркарової, Україна "з Кримом", Україна "з деокупованим Донбасом", Україна, в якій встановився мир, економічно сильна Україна, Україна з верховенством права і сильними інституціями, Україна – член НАТО і Україна – член ЄС, це - запорука "не тільки нашого успіху, але і безпеки і розвитку Європи, а також всього Чорноморського регіону".

"Ця візія, зараз разом з нашими партнерами зі США, а також з ЄС, ми можемо наблизитись максимально до її реалізації у нас в країні шляхом всіх напрямків, в яких ми повинні працювати", - зазначила дипломат.

Вона зауважила, що це стосується і посилення політичної співпраці, на основі двопартійної підтримки, активного діалогу і посилення санкційного режиму. Крім того, це посилення безпеки в регіоні.

"І тут немає альтернативи нашому вступу в НАТО, і ми активно будемо працювати, в тому числі в США, в тому числі в інших країнах для тогощоб ми максимально швидко наблизились до цієї мети", - підкреслила вона.

Також, зі слів Маркарової, це - посилення трансформації України,фінансове посилення співпраці, а також все, що стосується людського капіталу.

"В цих напрямках ми плануємо наповнити новим змістом ті формати, які вже є… Але ми також будемо ініціювати нові формати, зокрема в тих нових питаннях, а це стосується і протидії пропаганді і кібератакам, в яких уже Україні є що дати світу і нашому стратегічному партнеру. Ці формати нашої співпраці, в яких ми можемо бути співлідерами і долучитись до світової безпеки, ми також будемо обов'язково ініціювати", - додала посол.

Що було раніше

Президент України Володимир Зеленський 25 лютого підписав указ № 75/2021 про призначення Оксани Маркарової Надзвичайним і Повноважним Послом України у Сполучених Штатах Америки.

Так, Оксана Маркарова — з 2015-го по червень 2020-го працювала в Міністерстві фінансів, зокрема, й на посаді очільниці міністерства. До приходу в уряд Маркарова працювала в приватному секторі.

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