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Украина стремится усилить сотрудничество с США: Маркарова сообщила, по каким направлениям

Киев  •  УНН

 • 13930 просмотра

КИЕВ. 10 марта. УНН. Украина рассчитывает углубить сотрудничество с США по ряду уже знакомых направлений, так же как и провести ряд новых. Об этом заявила посол Украины в США Оксана Маркарова, выступая в рамках Киевского форума, передает УНН.

Цитата:

"Одним из ведущих лидеров этого мира являются Соединенные Штаты, и я очень рада, что мы в последнее время слышим об очень активных месседжах от нашего стратегического партнера о возвращении не просто к глобальному лидерству, а к активному глобальному лидерству по защите демократии в мире. И на самом деле Украина, пожалуй, лучшее место, где США могут продемонстрировать такое лидерство, защитив демократию, за которую боремся мы", - заявила посол.

Детали

По словам Маркаровой, Украина "с Крымом", Украина "с деокупированным Донбассом", Украина, в которой установился мир, экономически сильная Украина, Украина с верховенством права и сильными институтами, Украина - член НАТО и Украина - член ЕС, это - залог "не только нашего успеха, но и безопасности и развития Европы, а также всего Черноморского региона".

"Это образ, сейчас вместе с нашими партнерами из США, а также с ЕС, мы можем приблизиться максимально к его реализации у нас в стране путем всех направлений, в которых мы должны работать", - отметила дипломат.

Она отметила, что это касается и усиления политического сотрудничества, на основе двухпартийной поддержки, активного диалога и усиления санкционного режима. Кроме того, это усиление безопасности в регионе.

"И здесь нет альтернативы нашему вступлению в НАТО, и мы активно будем работать, в том числе в США, в том числе в других странах для того чтобы мы максимально быстро приблизились к этой цели", - подчеркнула она.

Также, по словам Маркаровой, это - усиление трансформации Украины, финансовое усиление сотрудничества, а также все, что касается человеческого капитала.

"В этих направлениях мы планируем наполнить новым содержанием те форматы, которые уже есть... Но мы также будем инициировать новые форматы, в том числе в тех новых вопросах, а это касается и противодействия пропаганде и кибератакам, в которых уже Украине есть что дать миру и нашему стратегическому партнеру. Эти форматы нашего сотрудничества, в которых мы можем быть солидерамы и приобщиться к мировой безопасности, мы также будем обязательно инициировать", - добавила посол.

Что было раньше

Президент Украины Владимир Зеленский 25 февраля подписал указ № 75/2021 о назначении Оксаны Маркаровой Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Соединенных Штатах Америки.

Так, Оксана Маркарова - с 2015-го по июнь 2020-го работала в Министерстве финансов, в том числе и на должности руководительницы министерства. До прихода в правительство Маркарова работала в частном секторе.

Украинские Национальные Новости

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