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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 59072 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 80346 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

Эксклюзив
"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 111728 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 147122 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 196786 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

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3 марта, 04:20 • 193997 просмотра

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Соединенные Штаты Америки никогда не признают аннексию Крыма, - посол ООН

Соединенные Штаты Америки никогда не признают аннексию Крыма, - посол ООН

Киев  •  УНН

 • 15738 просмотра

КИЕВ. 11 марта. УНН. Соединенные Штаты Америки никогда не признают аннексию Крыма Россией и будут в дальнейшем привлекать ее к ответственности за агрессию на востоке Украины. Об этом заявила посол США в Организации Объединенных Наций Линда Томас-Гринфилд, пишет УНН со ссылкой на Радио.Свобода.

Цитата

“Недавно прошла седьмая годовщина вторжения и оккупации Крыма Россией и начала ее агрессии на востоке Украины ... Агрессия далека от завершения. В Крыму власть России продолжает преследовать и сажать тех, кто выступает против оккупации, в частности крымских татар, этнических украинцев, представителей других религиозных и этнических меньшинств”, - заявила посол.

Дополнительно

Временный поверенный в делах США в ОБСЕ Кортни Остриан в своей речи указала, что именно Россия несет ответственность за эскалацию боев на востоке Украины, за потери среди военных, и по трудности для гражданского населения.

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Напомним

Президент США Джо Байден продлил на год срок действия санкций, введенных против России из-за ее агрессии по отношению к Украине. Украина рассчитывает углубить сотрудничество с США в ряде уже знакомых направлений, так же как и провести ряд новых. Об этом заявила посол Украины в США Оксана Маркарова.

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