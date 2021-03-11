Соединенные Штаты Америки никогда не признают аннексию Крыма, - посол ООН
Киев • УНН
КИЕВ. 11 марта. УНН. Соединенные Штаты Америки никогда не признают аннексию Крыма Россией и будут в дальнейшем привлекать ее к ответственности за агрессию на востоке Украины. Об этом заявила посол США в Организации Объединенных Наций Линда Томас-Гринфилд, пишет УНН со ссылкой на Радио.Свобода.
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“Недавно прошла седьмая годовщина вторжения и оккупации Крыма Россией и начала ее агрессии на востоке Украины ... Агрессия далека от завершения. В Крыму власть России продолжает преследовать и сажать тех, кто выступает против оккупации, в частности крымских татар, этнических украинцев, представителей других религиозных и этнических меньшинств”, - заявила посол.
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Временный поверенный в делах США в ОБСЕ Кортни Остриан в своей речи указала, что именно Россия несет ответственность за эскалацию боев на востоке Украины, за потери среди военных, и по трудности для гражданского населения.
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Напомним
Президент США Джо Байден продлил на год срок действия санкций, введенных против России из-за ее агрессии по отношению к Украине. Украина рассчитывает углубить сотрудничество с США в ряде уже знакомых направлений, так же как и провести ряд новых. Об этом заявила посол Украины в США Оксана Маркарова.