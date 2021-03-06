Україна просить США ввести нові санкції до закінчення війни на Донбасі

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Юлія Свириденко наголосила, що "наша держава була б вдячною, якби Сполучені Штати розглянули можливість запровадження нового всеосяжного режиму санкцій до закінчення війни в Україні". За її словами, "ці санкції повинні діяти доти, поки Східна Україна та Крим не повернуться повністю під український контроль", повідомили в пресслужбі ОП.

За її словами, "для України надзвичайно важливо, щоб США долучилися до переговорного процесу щодо Донбасу в Нормандському та Мінському форматах, щоб зробити їх максимально ефективними". При цьому, наголосила заступниця керівника Офісу Президента, Сполучені Штати, Євросоюз та Україна мають координувати свої дії.

Заступниця керівника Офісу Президента також зазначила, що Україна цінує сильну двопартійну позицію американської влади щодо “Північного потоку-2”, зазначили в пресслужбі.

“Цей проект залишається важливою загрозою національній безпеці України. І коли ми обговорюємо очікування від нової адміністрації США, зупинка цього трубопроводу є для нас абсолютно критичною. Проект може серйозно зашкодити українській економіці та поставити під загрозу енергетичну безпеку у Європі. Ми високо цінуємо рішучу опозицію США цьому російському геополітичному енергетичному проекту”, — сказала Свириденко.

Вона наголосила також, що українській стороні також важливо отримати чіткий сигнал від Сполучених Штатів щодо членства України в НАТО. "Ми прагнемо посилити військову співпрацю між США та Україною для подальшого збільшення вартості будь-якої нової військової агресії. Ми повинні протистояти всім аспектам гібридної війни разом. Сюди входять кіберзагрози, протидія інформаційним атакам та системній пропаганді", – зазначила заступниця керівника Офісу Президента України.

Також, з її слів, Україна глибоко зацікавлена у розвитку торговельно-інвестиційної співпраці зі США. "Ми хотіли б і надалі розвивати співпрацю в галузі сільського господарства, ядерної та відновлюваної енергетики, а також в аерокосмічному секторі. Ми прагнемо різко збільшити обсяг двосторонньої торгівлі та залучити в Україну американських інвесторів і технології", – зазначила Свириденко.

Доповнення

Проект “Північний потік-2” передбачає будівництво від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини двох ниток газопроводу загальною потужністю 55 млрд куб. метрів на рік. Роботи були припинені в грудні 2019 року, після того, як швейцарська Allseas відмовилася від прокладання труб через можливі санкції з боку США. Але в грудні 2020 року Nord Stream 2 AG відновила прокладку труби, побудувавши 2,6 км трубопроводу у винятковій економічній зоні Німеччини.

“Газпром” розраховує на введення “Північного потоку-2” в експлуатацію в розумні терміни. Відзначається, що “Північний потік-2” залишається одним з пріоритетних інвестиційних проектів холдингу в 2021 році.

США раніше ухвалили низку законів, які мають на увазі санкції проти учасників “Північного потоку-2”. Йдеться про закони “Про протидію противникам Америки через санкції” (CAATSA) і “Про захист європейської енергетичної безпеки” (PEESA).

Наприкінці лютого стало відомо, що санкції США проти газопроводу “Північний потік-2” призвели до того, що щонайменше 18 європейських компаній припинили свою діяльність у цьому проекті.

За даними ЗМІ, будівництво газопроводу у водах Данії тепер може затягнутися до кінця вересня.