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Украина просит США ввести новые санкции до окончания войны на Донбассе

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 6 марта. УНН. Украина была бы благодарна, если бы Соединенные Штаты рассмотрели возможность внедрения нового всеобъемлющего режима санкций до окончания войны на востоке нашей страны. Об этом, как указали в Офисе Президента, заявила заместитель руководителя ОП Юлия Свириденко во время онлайн-дискуссии, организованной американским аналитическим центром Atlantic Council, передает УНН.

Детали

Юлия Свириденко подчеркнула, что "наше государство было бы благодарно, если бы Соединенные Штаты рассмотрели возможность внедрения нового всеобъемлющего режима санкций до окончания войны в Украине". По ее словам, "эти санкции должны действовать до тех пор, пока Восточная Украина и Крым не вернутся полностью под украинский контроль", сообщили в пресс-службе ОП.

По ее словам, "для Украины чрезвычайно важно, чтобы США присоединились к переговорному процессу по Донбассу в Нормандском и Минском форматах, чтобы сделать их максимально эффективными". При этом, подчеркнула заместитель руководителя Офиса Президента, Соединенные Штаты, Евросоюз и Украина должны координировать свои действия.

Заместитель руководителя Офиса Президента также отметила, что Украина ценит сильную двухпартийную позицию американских властей по "Северному потоку-2", отметили в пресс-службе.

"Этот проект остается важной угрозой национальной безопасности Украины. И когда мы обсуждаем ожидания от новой администрации США, остановка этого трубопровода является для нас абсолютно критической. Проект может серьезно повредить украинской экономике и поставить под угрозу энергетическую безопасность в Европе. Мы высоко ценим решительную оппозицию США в отношении этого российского геополитического энергетического проекта", - сказала Свириденко.

Она отметила также, что украинской стороне также важно получить четкий сигнал от Соединенных Штатов относительно членства Украины в НАТО. "Мы хотим усилить военное сотрудничество между США и Украиной для дальнейшего увеличения цены любой новой военной агрессии. Мы должны противостоять всем аспектам гибридной войны вместе. Сюда входят киберугрозы, противодействие информационным атакам и системной пропаганде", - отметила заместитель руководителя Офиса Президента Украины.

Также, по ее словам, Украина глубоко заинтересована в развитии торгово-инвестиционного сотрудничества с США. "Мы хотели бы и дальше развивать сотрудничество в области сельского хозяйства, ядерной и возобновляемой энергетики, а также в аэрокосмическом секторе. Мы стремимся резко увеличить объем двусторонней торговли и привлечь в Украину американских инвесторов и технологии", - отметила Свириденко.

Дополнение

Проект "Северный поток-2" предусматривает строительство от побережья России через Балтийское море в Германию двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. метров в год. Работы были прекращены в декабре 2019 года, после того, как швейцарская Allseas отказалась от прокладки труб из-за возможных санкций со стороны США. Но в декабре 2020 года Nord Stream 2 AG возобновила прокладку трубы, построив 2,6 км трубопровода в исключительной экономической зоне Германии.

"Газпром" рассчитывает на введение "Северного потока-2" в эксплуатацию в разумные сроки. Отмечается, что "Северный поток-2" остается одним из приоритетных инвестиционных проектов холдинга в 2021 году.

США ранее приняли ряд законов, которые подразумевают санкции против участников "Северного потока-2". Речь идет о законах "О противодействии противникам Америки из-за санкций" (CAATSA) и "О защите европейской энергетической безопасности" (PEESA).

В конце февраля стало известно, что санкции США против газопровода "Северный поток-2" привели к тому, что по меньшей мере 18 европейских компаний прекратили свою деятельность в этом проекте.

По данным СМИ, строительство газопровода в водах Дании теперь может затянуться до конца сентября.

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