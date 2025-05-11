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Макрон озвучив елементи стримування рф після початку перемир'я
10 травня, 14:21 • 12439 перегляди

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Сподівання путіна добитися поступок на переговорах за посередництва Туреччини марні - Колишній прем'єр-міністр Швеції

Київ • УНН

 • 782 перегляди

Карл Більдт вважає, що путін марно сподівається отримати поступки від України через посередництво Туреччини. Він прокоментував прес-конференцію путіна, зазначивши його незадоволення підходом Трампа.

Сподівання путіна добитися поступок на переговорах за посередництва Туреччини марні - Колишній прем'єр-міністр Швеції

президент володимир путін марно сподівається добитися поступок на переговорах з Україною за посередництва Туреччини. Про це заявив на своїй сторінці у соціальній мережі Х (Twitter) Співголова Європейської Ради з міжнародних відносин, колишній прем'єр-міністр Швеції Карл Більдт, передає УНН.

Деталі

Карл Більдт прокоментував нічну прес-конференцію кремлівського диктатора від 11 травня 2025 року, зробивши відповідний допис у своєму Х-акаунті.

"Відкинувши заклик США, ЄС, Великої Британії та України до 30-денного припинення вогню, він тепер незадоволений підходом Трампа, путін хоче перейти до посередництва Туреччини в надії, що це забезпечить критичні поступки з боку України, які навіть Трамп відмовився розглядати. Марна надія", - написав Більдт.

Нагадаємо

У ніч проти неділі, 11 травня президент рф володимир путін виступив у кремлі з прес-конференцією.

Виступаючи на цій зустрічі перед журналістами, володимир путін заявив, що росія готова відновити мирні переговори з Україною 15 травня в Стамбулі. За словами кремлівського диктатора, Київ взагалі не відгукнувся на запропоноване рф перемир'я до Дня Перемоги і майже одразу розпочав масштабні атаки.

Віта Зеленецька

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