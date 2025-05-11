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Надежды путина добиться уступок на переговорах при посредничестве Турции напрасны - Бывший премьер-министр Швеции

Киев • УНН

 • 292 просмотра

Карл Бильдт считает, что путин напрасно надеется получить уступки от Украины через посредничество Турции. Он прокомментировал пресс-конференцию путина, отметив его недовольство подходом Трампа.

Надежды путина добиться уступок на переговорах при посредничестве Турции напрасны - Бывший премьер-министр Швеции

президент владимир путин напрасно надеется добиться уступок на переговорах с украиной при посредничестве Турции. Об этом заявил на своей странице в социальной сети Х (Twitter) Сопредседатель Европейского Совета по международным отношениям, бывший премьер-министр Швеции Карл Бильдт, передает УНН.

Детали

Карл Бильдт прокомментировал ночную пресс-конференцию кремлевского диктатора от 11 мая 2025 года, сделав соответствующее сообщение в своем Х-аккаунте.

"Отвергнув призыв США, ЕС, Великобритании и Украины к 30-дневному прекращению огня, он теперь недоволен подходом Трампа, путин хочет перейти к посредничеству Турции в надежде, что это обеспечит критические уступки со стороны Украины, которые даже Трамп отказался рассматривать. Напрасная надежда", - написал Бильдт.

Напомним

В ночь на воскресенье, 11 мая президент рф владимир путин выступил в кремле с пресс-конференцией.

Выступая на этой встрече перед журналистами, владимир путин заявил, что россия готова возобновить мирные переговоры с Украиной 15 мая в Стамбуле. По словам кремлевского диктатора, Киев вообще не откликнулся на предложенное рф перемирие ко Дню Победы и почти сразу начал масштабные атаки.

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

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