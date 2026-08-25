Співробітнику СБУ оголосили підозру за схему з бронюванням
Київ • УНН
СБУшника підозрюють в організації фіктивного працевлаштування за бронювання від мобілізації. Сума хабарів сягнула майже 1 млн грн.
Співробітнику СБУ повідомили про підозру за схему з незаконним бронюванням від мобілізації, повідомили у САП у вівторок, пише УНН.
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"За процесуального керівництва прокурора САП детективи НАБУ повідомили про підозру співробітнику СБУ. Його викрито на організації схеми незаконного бронювання військовозобов’язаних", - ідеться у повідомленні.
У межах досудового розслідування встановлено, що "співробітник СБУ залучив до своєї діяльності пособника та директорку підприємства, яке мало статус критично важливого".
"Відповідно до схеми військовозобов’язаних осіб після надання неправомірної вигоди фіктивно працевлаштовували на підприємстві та оформлювали бронювання. Заробітну плату, яку нарахували, вони мали повертати учасникам схеми на визначені ними банківські рахунки. Ніякої роботи вказані працівники на підприємстві не виконували", - зазначили у САП.
Вказано, що слідство задокументувало декілька епізодів щодо бронювання військовозобов’язаних осіб у зв’язку з наданням неправомірної вигоди. "Її загальна сума становить майже 1 млн грн. В одному епізоді таку неправомірну вигоду надано у вигляді криптовалюти", - сказано у повідомленні.
Дії підозрюваних кваліфіковані за ч. 3 ст. 368 та ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 КК України.
"Співробітнику СБУ додатково інкриміновано легалізацію понад 18,4 млн грн, які він використовував для придбання та оформлення нерухомості й автомобіля (ч. 2 ст. 209 КК України)", - повідомили у САП.
За даними САП, "водночас встановлено також й іншу злочинну діяльність пособника. Так, виявлено, що він здійснив незаконне встановлення та використання спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації (ч. 2 ст. 359 КК України)".
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