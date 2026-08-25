Сотруднику СБУ объявили подозрение по делу о схеме с бронированием
Киев • УНН
Сотрудника СБУ подозревают в организации фиктивного трудоустройства ради бронирования от мобилизации. Сумма взяток достигла почти 1 млн грн.
Сотруднику СБУ сообщили о подозрении по делу о схеме с незаконным бронированием от мобилизации, сообщили в САП во вторник, пишет УНН.
Детали
"Под процессуальным руководством прокурора САП детективы НАБУ сообщили о подозрении сотруднику СБУ. Его разоблачили в организации схемы незаконного бронирования военнообязанных", — говорится в сообщении.
В рамках досудебного расследования установлено, что "сотрудник СБУ привлек к своей деятельности пособника и директорку предприятия, имевшего статус критически важного".
"Согласно схеме военнообязанных лиц после предоставления неправомерной выгоды фиктивно трудоустраивали на предприятии и оформляли бронирование. Начисленную заработную плату они должны были возвращать участникам схемы на указанные ими банковские счета. Никакой работы указанные сотрудники на предприятии не выполняли", — отметили в САП.
Указано, что следствие задокументировало несколько эпизодов бронирования военнообязанных лиц в связи с предоставлением неправомерной выгоды. "Ее общая сумма составляет почти 1 млн грн. В одном эпизоде такая неправомерная выгода была предоставлена в виде криптовалюты", — сказано в сообщении.
Действия подозреваемых квалифицированы по ч. 3 ст. 368 и ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 УК Украины.
"Сотруднику СБУ дополнительно инкриминирована легализация более 18,4 млн грн, которые он использовал для приобретения и оформления недвижимости и автомобиля (ч. 2 ст. 209 УК Украины)", — сообщили в САП.
По данным САП, "одновременно установлена также и другая преступная деятельность пособника. Так, выявлено, что он осуществил незаконную установку и использование специальных технических средств негласного получения информации (ч. 2 ст. 359 УК Украины)".
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