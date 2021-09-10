Спільний газовий хаб України та Польщі викликає багато запитань: думка експертів

Є багато питань економічної доцільності

Так, розповів УНН експерт з питань енергетики Валентин Землянський, ідея щодо створення газового хабу із Польщею — не нова, раніше в Україні її вже активно “піарили”. Зокрема, з його слів, кілька років тому між країнами було підписано відповідну угоду.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Україна та Польща підписали новий контракт на постачання газу

“Як вона (ідея — ред.) буде реалізовуватися зараз — чесно вам скажу, я не знаю. Тобто, наскільки всі ці гучні заяви пана Макогона (гендиректор ОГТСУ Сергій Макогон — ред.) отримають свою практичну реалізацію з точки зору: а) ресурсного наповнення і б) вартості ресурсу”, — зазначив співрозмовник УНН.

На його думку, наразі знову заговорити про таку ініціативу могли, зокрема, через високі ціни на європейському ринку.

“Тобто, повернулися до цього проекту тому, що СПГ — він цікавий при високих цінах. Коли з’являється рентабельність, тоді він може заходити на європейський ринок. Але, судячи з того, що зараз твориться в Європі, і відповідно ціни, які є в азіатському регіоні,.. тобто, Європа страждає не стільки від дефіциту "газпромівського“ газу, скільки від дефіциту СПГ”, — зазначає Землянський.

“З цього вийде, напевно, питання ресурсного наповнення цієї історії, по тих контрактах, які Польща уклала зі Сполученими Штатами, наскільки активно вони будуть виконуватися і чи буде у Польщі, яка відмовляється в принципі від російського газу з 2022 року, додатковий ресурс для поставок, наприклад, в Україну, і яка буде ціна цих поставок — тут є дуже багато питань економічного порядку, економічної доцільності”, — каже експерт.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Газпром знайшов новий спосіб тиснути на ЄС через “Північний потік-2”

На запитання про те, чи могла б ініціатива бути перспективною у разі реалізації, експерт уточнює: питання у тому, для чого створюється хаб.

“Якщо це просто хаб між Польщею та Україною, то немає. Тут повинна бути зацікавленість великих гравців — потрібно розуміти, куди ви робите поставки, потрібно розуміти кінцеву мету проекту. Я так розумію, що поки кінцевої мети немає”, — підкреслює Землянський.

Коментуючи слова Сергія Макогона про те, що Україна та Польща можуть створити потужний північно-південний газовий коридор, який забезпечить енергетичну безпеку усієї Південно-Східної Європи, він нагадує, що там “прекрасно себе почуває Росія з “Турецьким потоком”.

Хороша ідея

Економіст Олександр Охріменко з попереднім експертом не погоджується. На його думку, спільний хаб — це хороша ідея, однак безпекових гарантій вона не принесе. “Яка є ситуація: у нас на сьогоднішній момент немає терміналу для прийняття скрапленого газу (СПГ — ред.). У Польщі — є. Тому, навіть якщо ми зараз домовимось із Катаром на купівлю скрапленого газу, то технічно ми не зможемо його отримати. А через Польщу — зможемо”, — пояснює співрозмовник.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Оператор ГТС вважає недоцільним будівництво інтерконектора “Польща-Україна”

На запитання про те, чи це не буде це занадто дорого для України, економіст відповів, що, навпаки, це буде “задешево”.

“Якщо газ у трубах, він зараз 6, майже 7 доларів за куб (напередодні ціна в Європі піднялася до рекордних 700 дол. за 1 тис. куб. м — ред.). А скраплений газ на сьогодні — менше 1 долара. Так, є доставка. Це десь ще 1 долар, може, можна накинути 2. Але, сам по собі газ в Катарі страшно дешевий — дешевший, ніж вода. А от доставка, звичайно, коштує... Поки у нас не буде свого газового терміналу (навіть якщо його запланують побудувати, то це буде не так швидко), то ми будемо використовувати польський, який вже існує”, — зазначив він.

Охріменко сумнівається, що така ініціатива може забезпечити бодай якісь гарантії для України після запуску “Північного потоку-2”, однак бачить у ній інші вигоди.

“Це може дати можливість нам купувати більш дешевий газ, який Катар, Сингапур продає. Взагалі, у світі зараз дуже багато компаній, ті ж американці, які продають скраплений газ. І для України доречно, щоб відірватись від труби... Навіть от зараз, в трубі газ — 7, а ми можемо купити за 3”, — пояснив він.

Контекст

Генеральний директор Оператора ГТС України Сергій Макогон заявив минулого тижня, що Україна та Польща розглядають можливість створення газового хабу у Східній і Центральній Європі.