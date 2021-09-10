Общий газовый хаб Украины и Польши вызывает много вопросов: мнение экспертов

Есть много вопросов экономической целесообразности

Так, рассказал УНН эксперт по вопросам энергетики Валентин Землянский, идея создания газового хаба с Польшей - не нова, ранее в Украине ее уже активно "пиарили". В частности, по его словам, несколько лет назад между странами было подписано соответствующее соглашение.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украина и Польша подписали новый контракт на поставку газа

"Как она (идея - ред.) будет реализовываться сейчас - честно вам скажу, я не знаю. То есть, насколько все эти громкие заявления господина Макогона (гендиректор ОГТСУ Сергей Макогон - ред.) получат свою практическую реализацию с точки зрения: а) ресурсного наполнения и б) стоимости ресурса", - отметил собеседник УНН.

По его мнению, сейчас снова заговорить о такой инициативе могли, в частности, из-за высоких цен на европейском рынке.

"То есть, вернулись к этому проекту потому, что СПГ - он интересен при высоких ценах. Когда появляется рентабельность, тогда он может заходить на европейский рынок. Но, судя по тому, что сейчас творится в Европе, и соответственно цены, которые есть в азиатском регионе,.. то есть, Европа страдает не столько от дефицита "газпромовского" газа, сколько от дефицита СПГ", - отмечает Землянский.

"С этого получится, наверное, вопрос ресурсного наполнения этой истории, по тем контрактам, которые Польша заключила с Соединенными Штатами, насколько активно они будут выполняться и будет ли у Польши, которая отказывается в принципе от российского газа с 2022 года, дополнительный ресурс для поставок, например, в Украину, и какая будет цена этих поставок - здесь очень много вопросов экономического порядка, экономической целесообразности", - говорит эксперт.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Газпром нашел новый способ давить на ЕС через "Северный поток-2"

На вопрос о том, могла ли бы инициатива быть перспективной в случае реализации, эксперт уточняет: вопрос в том, для чего создается хаб.

"Если это просто хаб между Польшей и Украиной, то нет. Здесь должна быть заинтересованность крупных игроков - нужно понимать, куда вы делаете поставки, нужно понимать конечную цель проекта. Я так понимаю, что пока конечной цели нет", - подчеркивает Землянский.

Комментируя слова Сергея Макогона о том, что Украина и Польша могут создать мощный северо-южный газовый коридор, который обеспечит энергетическую безопасность всей Юго-Восточной Европы, он напоминает, что там "прекрасно себя чувствует Россия с "Турецким потоком".

Хорошая идея

Экономист Александр Охрименко с предыдущим экспертом не согласен. По его мнению, общий хаб - это хорошая идея, однако гарантий безопасности она не принесет. "Какая ситуация: у нас на сегодняшний момент нет терминала для принятия сжиженного газа (СПГ - ред.). У Польши - есть. Поэтому, даже если мы сейчас договоримся с Катаром на покупку сжиженного газа, то технически мы не сможем его получить. А через Польшу - сможем", - объясняет собеседник.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Оператор ГТС считает нецелесообразным строительство интерконнектора "Польша-Украина"

На вопрос о том, не будет ли это это слишком дорого для Украины, экономист ответил, что, наоборот, это будет "задешево".

"Если газ в трубах, он сейчас 6, почти 7 долларов за куб (накануне цена в Европе поднялась до рекордных 700 долл. за 1 тыс. куб. м - ред.). А сжиженный газ на сегодня - менее 1 доллара. Да, есть доставка. Это где-то еще 1 доллар, может, можно накинуть 2. Но сам по себе газ в Катаре страшно дешевый - дешевле, чем вода. А вот доставка, конечно, стоит... Пока у нас не будет своего газового терминала (даже если его запланируют построить, то это будет не так быстро), то мы будем использовать польский, который уже существует", - отметил он.

Охрименко сомневается, что такая инициатива может обеспечить хотя бы какие-то гарантии для Украины после запуска "Северного потока-2", однако видит в ней другие выгоды.

"Это может дать возможность нам покупать более дешевый газ, Катар, Сингапур продает. Вообще, в мире сейчас очень много компаний, те же американцы, которые продают сжиженный газ. И для Украины уместно, чтобы оторваться от трубы... Даже вот сейчас, в трубе газ - 7, а мы можем купить по 3", - пояснил он.

Контекст

Генеральный директор Оператора ГТС Украины Сергей Макогон заявил на прошлой неделе, что Украина и Польша рассматривают возможность создания газового хаба в Восточной и Центральной Европе.