"Оператор ГТС" вважає недоцільним будівництво інтерконектора "Польща-Україна"

"Сьогодні один шанований мною експерт емоційно доводив необхідність терміново почати будувати інтерконектор "Польща-Україна". Мовляв, поки у оператора ГТС є гроші, потрібно терміново будувати. Я ще раз пояснив свою позицію щодо цього проекту: в України вже є 2 з'єднання з ГТС Польщі: Дроздовичі і Германовичі. Нещодавно ми провели реконструкцію і готові з нашого боку приймати в українську систему до 6,6 млрд м3 газу на рік. Питання тільки в наявності потрібного обсягу газу і тиску з польської сторони", - написав Макогон.

Він зазначив, що вказаний обсяг в 6,6 млрд м3 - це навіть більше поточної потужності терміналу СПГ в Свіноуйсце.

"При сумарній потребі в імпорті в 8-9 млрд м3 поточні потужності покривають до 80% сумарного імпорту", ​​- додав керівник "Оператора ГТС".

Крім того, за його словами, після підписання прямої угоди між операторами ГТС стала доступною можливість віртуального імпорту з Польщі.

"Це означає, що ми можемо імпортувати весь обсяг, який йде через Україну до Польщі. Сьогодні через нас в Польщу йде 9 млн м3 на добу, отже ці ж 9 млн м3 можуть бути імпортовані через механізм віртуального реверсу. А це 3,2 млрд м3 на рік. Отже, чи є сенс будувати за 200 млн доларів ще один газопровід потужністю 5-8 млрд м3 на рік, якщо і поточні доступні стоять незатребуваними?... Упевнений, що при поточному менеджменті "Оператора ГТС України" і Наглядової Ради МГУ такі економічно необґрунтовані проекти не пройдуть", - підкреслив Макогон.

Як повідомлялося в УНН, в листопаді минулого року ТОВ "Оператор ГТС України", GAZ-SYSTEM SA і АТ "Укртрансгаз" погодили умови співпраці в точках з'єднання газотранспортних систем України та Польщі (Германовичі і Дроздовичі) з 1 січня 2020 року.