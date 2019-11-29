Операторы ГТС Польши и Украины договорились об условиях сотрудничества на следующий год

КИЕВ. 29 ноября. УНН. ООО "Оператор ГТС Украины", GAZ-SYSTEM SA и АО "Укртрансгаз" согласовали условия сотрудничества в точках соединения газотранспортных систем Украины и Польши (Германовичи и Дроздовичи) с 1 января 2020 года. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Укртрансгаза.