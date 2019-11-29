Операторы ГТС Польши и Украины договорились об условиях сотрудничества на следующий год
Киев • УНН
КИЕВ. 29 ноября. УНН. ООО "Оператор ГТС Украины", GAZ-SYSTEM SA и АО "Укртрансгаз" согласовали условия сотрудничества в точках соединения газотранспортных систем Украины и Польши (Германовичи и Дроздовичи) с 1 января 2020 года. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Укртрансгаза.
"Операторы ГТС Польши и Украины договорились об условиях сотрудничества в точках соединения ГТС Украины и Польши - Германовичи и Дроздовичи, полностью основанные на европейских практиках работы и законодательстве ЕС", - говорится в сообщении.
Так, GAZ-SYSTEM SA, АО "Укртрансгаз" и ООО "Оператор ГТС Украины" подписали дополнение к Соглашению о взаимодействии по точкам соединения между Польшей и Украиной со следующими изменениями:
В точке соединения Германовичи с 1 декабря 2019 года будет возможно осуществлять операции с виртуального реверса, а аллокация будет происходить в соответствии с операционным балансирующим счетом (ОБА), что не обнуляется каждый месяц, в полном соответствии с требованиями сетевых кодов ЕС.
В точке соединения Дроздовичи с 1 января 2020 года услуги транспортировки природного газа будут предлагаться в полном соответствии с сетевыми кодексами ЕС, включая возможности виртуального реверса и аллокации в соответствии с операционным балансирующим счетом. Напомним, к концу текущего года эта точка заблокирована текущим контрактом с Газпромом.
"Вышеупомянутые изменения в соглашении о взаимодействии операторов - еще один шаг к приведению правил эксплуатации точек соединения на польско-украинской границе с требованиями ЕС", - отметили в Укртрансгазе.
Учитывая тот факт, что процесс отделения независимого оператора ГТС Украины еще продолжается, стороны также согласовали правила сотрудничества с целью обеспечения непрерывности функционирования обеих точек соединения, а именно передачу соглашения о взаимодействии от АО "Укртрансгаз" к ООО "Оператор ГТС Украины" после завершения процедуры отделения, то есть с 1 января 2020 года.
Отмечается, что сегодня продолжается переговорный процесс относительно других точек соединения на выходе из украинской ГТС. С 1 января 2020 года после завершения транзитного контракта между НАК "Нафтогаз Украины" и ПАО "Газпром" взаимодействие между оператором ГТС Украины и смежными операторами будет возможно исключительно в соответствии с европейскими бизнес-правилами.
Напомним, что запасы газа в ПХГ Украины сократились до 20,9 млрд куб. м.