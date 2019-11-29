Оператори ГТС Польщі та України домовились про умови співпраці на наступний рік

КИЇВ. 29 листопада. УНН. ТОВ "Оператор ГТС України", GAZ-SYSTEM S.A. та АТ "Укртрансгаз" узгодили умови співпраці у точках з'єднання газотранспортних систем України та Польщі (Германовичі та Дроздовичі) з 1 січня 2020 року. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Укртрансгазу.