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Оператори ГТС Польщі та України домовились про умови співпраці на наступний рік

Оператори ГТС Польщі та України домовились про умови співпраці на наступний рік

Київ • УНН

 • 12423 перегляди

КИЇВ. 29 листопада. УНН. ТОВ "Оператор ГТС України", GAZ-SYSTEM S.A. та АТ "Укртрансгаз" узгодили умови співпраці у точках з'єднання газотранспортних систем України та Польщі (Германовичі та Дроздовичі) з 1 січня 2020 року. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Укртрансгазу.

“Оператори ГТС Польщі та України домовились про умови співпраці у точках з’єднання ГТС України та Польщі — Германовичі та Дроздовичі, що повністю базуються на європейських практиках роботи та законодавстві ЄС”, — йдеться у повідомленні.

Так, GAZ-SYSTEM S.A., АТ “Укртрансгаз”" та ТОВ “Оператор ГТС України” підписали додаток до Угоди про взаємодію щодо точок з’єднання між Польщею та Україною з наступними змінами:

У точці з’єднання Германовичі з 1 грудня 2019 року буде можливо здійснювати операції з віртуального реверсу, а алокація відбуватиметься відповідно до операційного балансуючого рахунку (ОБА), що не обнуляється кожного місяця, у повній відповідності до вимог мережевих кодів ЄС.

У точці з’єднання Дроздовичі з 1 січня 2020 року послуги транспортування природного газу будуть пропонуватися у повній відповідності до мережевих кодексів ЄС, включаючи можливості віртуального реверсу та алокацію відповідно до операційного балансуючого рахунку. Нагадаємо, до кінця поточного року ця точка заблокована поточним контрактом з Газпромом.

“Вищезазначені зміни в угоді про взаємодію операторів — ще один крок до приведення правил експлуатації точок з’єднання на польсько-українському кордоні до вимог ЄС”, — зауважили в Укртрансгазі.

Враховуючи той факт, що процес відокремлення незалежного оператора ГТС України ще триває, сторони також узгодили правила співпраці з метою забезпечення безперервності функціонування обох точок з’єднання, а саме передачу угоди про взаємодію від АТ “Укртрансгаз” до ТОВ “Оператор ГТС України” після завершення процедури відокремлення, тобто з 1 січня 2020 року.

Зазначається, що сьогодні триває перемовний процес щодо інших точок з’єднання на виході з української ГТС. З 1 січня 2020 року після завершення транзитного контракту між НАК “Нафтогаз України” та ПАТ “Газпром” взаємодія між оператором ГТС України та суміжними операторами буде можлива виключно відповідно до європейських бізнес-правил.

Нагадаємо, що запаси газу у ПСГ України скоротилися до 20,9 млрд куб. м.

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