Україна і Польща можуть створити спільний газовий хаб

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За словами Макогона, Польща має план розвитку терміналів СПГ, балтійського газопроводу і коннекторів з сусідами. Україна має в розпорядженні найбільші в Європі газові сховища і розвинену потужну газотранспортну систему, яка сполучена з сімома сусідніми країнами.

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“Наші газові ринки є найбільшими в регіоні — близько 50 млрд куб. м. на рік. З доступом до Трансбалканського газопроводу наші країни можуть створити потужний північно-південний газовий коридор, який забезпечить енергетичну безпеку усієї Південно-Східної Європи”, — вважає Макогон.

Передумовами для поглиблення співпраці та посилення енергетичної безпеки є:



збільшення гарантованих потужностей;



можливість використання українських підземних сховищ;



координація зусиль для реалізації плану декарбонізації;



протистояння зовнішнім викликам.



Наразі головною загрозою енергетичній безпеці Східної і Центральної Європи є проект “Північний потік-2”. Оператор ГТС України наполягатиме на застосуванні вимог Третього енергетичного пакету ЄС до трубопроводу.

Нагадаємо

Оператор ГТС України може запропонувати свої послуги з управління газопроводом “Північний потік-2”.