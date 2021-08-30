Україна і Польща можуть створити спільний газовий хаб
Київ • УНН
КИЇВ. 30 серпня. УНН. Україна та Польща розглядають можливість створення газового хабу у Східній і Центральній Європі. Про це заявив генеральний директор Оператора ГТС України Сергій Макогон на 24-й газовій конференції Gazterm, пише УНН.
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За словами Макогона, Польща має план розвитку терміналів СПГ, балтійського газопроводу і коннекторів з сусідами. Україна має в розпорядженні найбільші в Європі газові сховища і розвинену потужну газотранспортну систему, яка сполучена з сімома сусідніми країнами.
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“Наші газові ринки є найбільшими в регіоні — близько 50 млрд куб. м. на рік. З доступом до Трансбалканського газопроводу наші країни можуть створити потужний північно-південний газовий коридор, який забезпечить енергетичну безпеку усієї Південно-Східної Європи”, — вважає Макогон.
Передумовами для поглиблення співпраці та посилення енергетичної безпеки є:
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- збільшення гарантованих потужностей;
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- можливість використання українських підземних сховищ;
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- координація зусиль для реалізації плану декарбонізації;
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- протистояння зовнішнім викликам.
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Наразі головною загрозою енергетичній безпеці Східної і Центральної Європи є проект “Північний потік-2”. Оператор ГТС України наполягатиме на застосуванні вимог Третього енергетичного пакету ЄС до трубопроводу.
Нагадаємо
Оператор ГТС України може запропонувати свої послуги з управління газопроводом “Північний потік-2”.