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Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
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Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

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Украина и Польша могут создать совместный газовый хаб

Украина и Польша могут создать совместный газовый хаб

Киев  •  УНН

 • 20034 просмотра

КИЕВ. 30 августа. УНН. Украина и Польша рассматривают возможность создания газового хаба в Восточной и Центральной Европе. Об этом заявил генеральный директор Оператора ГТС Украины Сергей Макогон на 24-й газовой конференции Gazterm, пишет УНН.

Детали

По словам Макогона, Польша план развития терминалов СПГ, балтийского газопровода и коннекторов с соседями. Украина располагает крупнейшие в Европе газовые хранилища и развитую мощную газотранспортную систему, которая соединена с семью соседними странами.

Цитата

“Наши газовые рынки являются крупнейшими в регионе — около 50 млрд куб. м. в год. С доступом к Трансбалканского газопровода наши страны могут создать мощный северо-южный газовый коридор, который обеспечит энергетическую безопасность всей Юго-Восточной Европы”, - считает Макогон.

Предпосылками для углубления сотрудничества и усиления энергетической безопасности являются:

  • увеличение гарантированных мощностей;
  • возможность использования украинских подземных хранилищ;
  • координация усилий для реализации плана декарбонизации;
  • противостояния внешним вызовам.

Сейчас главной угрозой энергетической безопасности Восточной и Центральной Европы является проект “Северный поток-2”. Оператор ГТС Украины будет настаивать на применении требований Третьего энергетического пакета ЕС к трубопроводу.

Напомним

Оператор ГТС Украины может предложить свои услуги по управлению газопроводом “Северный поток-2”.

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