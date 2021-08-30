Украина и Польша могут создать совместный газовый хаб
Киев • УНН
КИЕВ. 30 августа. УНН. Украина и Польша рассматривают возможность создания газового хаба в Восточной и Центральной Европе. Об этом заявил генеральный директор Оператора ГТС Украины Сергей Макогон на 24-й газовой конференции Gazterm, пишет УНН.
Детали
По словам Макогона, Польша план развития терминалов СПГ, балтийского газопровода и коннекторов с соседями. Украина располагает крупнейшие в Европе газовые хранилища и развитую мощную газотранспортную систему, которая соединена с семью соседними странами.
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“Наши газовые рынки являются крупнейшими в регионе — около 50 млрд куб. м. в год. С доступом к Трансбалканского газопровода наши страны могут создать мощный северо-южный газовый коридор, который обеспечит энергетическую безопасность всей Юго-Восточной Европы”, - считает Макогон.
Предпосылками для углубления сотрудничества и усиления энергетической безопасности являются:
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- увеличение гарантированных мощностей;
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- возможность использования украинских подземных хранилищ;
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- координация усилий для реализации плана декарбонизации;
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- противостояния внешним вызовам.
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Сейчас главной угрозой энергетической безопасности Восточной и Центральной Европы является проект “Северный поток-2”. Оператор ГТС Украины будет настаивать на применении требований Третьего энергетического пакета ЕС к трубопроводу.
Напомним
Оператор ГТС Украины может предложить свои услуги по управлению газопроводом “Северный поток-2”.