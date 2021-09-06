Газпром знайшов новий спосіб тиснути на ЄС через “Північний Потік - 2”

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“Незважаючи на максімальну ціну на газ в ЄС та недостатні запаси газу у європейських ПСГ, Газпром не забронював на вересень додаткові транзитні потужності 15 млн м3 на добу, що призведе до зменшення транзиту з 124 млн м3 на добу до 109 млн м3 на добу”, — пише Макогон у Facebook.

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З його слів, ОГТСУ водночас постійно пропонує додаткові потужності у обсязі 63.7 млн м3 на добу.

Однак “Газпром” жодного разу не виявив зацікавленості у збільшенні постачання газу до ЄС.

У той же час сьогодні російська компанія прозвітувала про закінчення трубоукладальних робіт по проекту “Північний Поток-2” та готовність постачати газ по ньому вже у 2021 році.

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“Фактично Газпром грубо натякає, що збільшення постачання до ЄС можливо тільки по „Північному Потоку-2“. Наступні місяці стануть великим іспитом для Європи щодо готовності протистояти тиску РФ та захищати принципи європейської солідарності”, — підкреслив очільник ОГТСУ.

Додамо

Оператор “Північного потоку-2” сьогодні, 6 вересня, заявив про прокладання останньої труби газопроводу.

Раніше

Незадовго до цього міністр закордонних справ Сергій Лавров заявив, що газопровід добудують через декілька днів, і він почне працювати.

Про те, що будівництво близьке до завершення 2 вересня заявляв і прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков. Bloomberg з посиланням на федеральну владу ФРН писав, що газопровід планується добудувати до 12 вересня. У липні Nord Stream 2 AG оцінював ступінь готовності проекту на 99%.

У “Газпромі” заявляли, що планують ввести трубопровід в експлуатацію в цьому році. У повідомленні компанії про підсумки роботи з січня по липень говорилося, що в 2021 році по ньому може бути поставлено 5,6 млрд куб. м газу.

Про те, що перша нитка газопроводу покладена, на початку червня заявляв президент РФ Володимир Путін. В кінці серпня в “Газпромі” стверджували, що пусконалагоджувальні роботи на першій нитці, які забезпечать її готовність до початку комерційного використання, знаходяться на завершальній стадії.