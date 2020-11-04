Спецслужби США впевнені в безпеці проведення виборів і підрахунку голосів

ukru
14:10 • 20702 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

10:24 • 63132 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Ексклюзив
19 березня, 08:45 • 102202 перегляди

Потрібні зміни в стратегії США: політолог про результати розмови Трампа і путіна

Ексклюзив
19 березня, 07:49 • 104687 перегляди

Догляд за волоссям після зими: поради від трихолога

19 березня, 06:32 • 133772 перегляди

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

19 березня, 03:38 • 121231 перегляди

Нові переговори США і росії про припинення вогню: Віткофф озвучив дату і місце зустрічі

18 березня, 21:00 • 122174 перегляди

"Ми не салат і не компот для путіна": Зеленський про можливі домовленості без України

18 березня, 19:01 • 123047 перегляди

Трамп заявив про "дуже добру і продуктивну" розмову з путіним

18 березня, 17:51 • 106958 перегляди

Білий дім оприлюднив заяву за підсумками телефонної розмови Трампа та путіна: деталі

18 березня, 17:38 • 113574 перегляди

Переговори щодо впровадження морського перемир'я розпочнуться негайно на Близькому Сході — Білий дім

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+6°
4 м/с
71 %
757 мм
Похмуро, найближчі 2 години опадів не очікується
Популярнi новини
Корисні десерти без цукру: смачні альтернативи для здорового харчування

Корисні десерти без цукру: смачні альтернативи для здорового харчування

19 березня, 05:20 • 108527 перегляди
путін сміється над нами - Борис Джонсон про розмову Трампа з очільником рф

путін сміється над нами - Борис Джонсон про розмову Трампа з очільником рф

19 березня, 07:34 • 110763 перегляди
За яких умов Україна припинить удари по енергетиці рф: Президент роз'яснив

За яких умов Україна припинить удари по енергетиці рф: Президент роз'яснив

11:04 • 58523 перегляди
Британський спецназ готовий вирушити в Україну у складі миротворчої місії

Британський спецназ готовий вирушити в Україну у складі миротворчої місії

11:28 • 82111 перегляди
Пропагандист корчевніков отримав підозру за заклик до знищення українців – СБУ

Пропагандист корчевніков отримав підозру за заклик до знищення українців – СБУ

11:39 • 78470 перегляди
Публікації
“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

13:52 • 27355 перегляди
Нове регулювання змінює фармацевтичний ринок: скільки аптек закриється через нові правила?

Нове регулювання змінює фармацевтичний ринок: скільки аптек закриється через нові правила?

13:13 • 38381 перегляди
Зарахування дитини в садочок: коли розсилатимуть запрошення та які документи потрібні

Зарахування дитини в садочок: коли розсилатимуть запрошення та які документи потрібні

12:52 • 40628 перегляди
Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

19 березня, 06:32 • 133763 перегляди
Корисні десерти без цукру: смачні альтернативи для здорового харчування

Корисні десерти без цукру: смачні альтернативи для здорового харчування

19 березня, 05:20 • 108527 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

09:57 • 25357 перегляди
Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

09:25 • 36694 перегляди
Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

18 березня, 13:20 • 102834 перегляди
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 121476 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 121108 перегляди
Актуальне
Спецслужби США впевнені в безпеці проведення виборів і підрахунку голосів

Спецслужби США впевнені в безпеці проведення виборів і підрахунку голосів

Київ • УНН

 • 10709 перегляди

КИЇВ. 4 листопада. УНН. Представники служб, що відповідають за безпеку президентських виборів в США, висловлюють впевненість у відсутності серйозних загроз в день виборів і під час підрахунку голосів. Про це пише “Голос Америки”, передає УНН.

За словами високопоставленого представника Агентства з комп’ютерної та інфраструктурної безпеки (CISA), оцінка загрози для виборчої інфраструктури країни “набагато нижча” у порівнянні з 2016-м роком, коли російські хакери атакували системи для голосування у всіх 50 штатах США.

“На даний момент це виглядає як звичайний день виборів”, — зазначив він.

За словами представників американської влади, навантаження на виборчу інфраструктуру знизилася завдяки тому, що понад 100 млн американців проголосували достроково.

Раніше влада США повідомляла про спроби проникнення в системи, які вважалися критично важливими для виборів в останні тижні. Одна з атак була здійснена з боку Ірану, і ще одна — з Росії. Обидві були припинені.

“Ніякі дані про виборців не наражалися змін. Ми як і раніше впевнені в безпеці голосування, підрахунку голосів та процесу сертифікації бюлетенів”, — сказав високопоставлений представник CISA.

Відзначається, що стратегія кіберкомандування США допомогла попередити або заблокувати потенційні спроби зловмисників вплинути на хід виборів.

“У нас є оборонні кіберкомпоненти, які встановлені на командних пунктах в очікуванні сигналу [про появу загрози]. Якщо трапиться щось, в зв’язку з чим Міністерству внутрішньої безпеки потрібна буде наша допомога, ми цьому навчені, ми працювали разом в минулому, і ми до цього готові”, — сказав представник кіберкомандування США.

Раніше глава МВС США заявив, що американська влада не виявила ніяких свідоцтв зовнішнього маніпулювання голосами на президентських виборах.

Як повідомляв УНН, в США почали підводити підсумки загальнонаціональних виборів, які пройшли 3 листопада.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$226.90
Brent
$70.17
Bitcoin
$83,532.80
S&P 500
$5,619.93
Газ TTF
$42.20
Золото
$3,038.75
Ethereum
$1,943.92