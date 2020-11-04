Спецслужби США впевнені в безпеці проведення виборів і підрахунку голосів
Київ • УНН
КИЇВ. 4 листопада. УНН. Представники служб, що відповідають за безпеку президентських виборів в США, висловлюють впевненість у відсутності серйозних загроз в день виборів і під час підрахунку голосів. Про це пише “Голос Америки”, передає УНН.
За словами високопоставленого представника Агентства з комп’ютерної та інфраструктурної безпеки (CISA), оцінка загрози для виборчої інфраструктури країни “набагато нижча” у порівнянні з 2016-м роком, коли російські хакери атакували системи для голосування у всіх 50 штатах США.
“На даний момент це виглядає як звичайний день виборів”, — зазначив він.
За словами представників американської влади, навантаження на виборчу інфраструктуру знизилася завдяки тому, що понад 100 млн американців проголосували достроково.
Раніше влада США повідомляла про спроби проникнення в системи, які вважалися критично важливими для виборів в останні тижні. Одна з атак була здійснена з боку Ірану, і ще одна — з Росії. Обидві були припинені.
“Ніякі дані про виборців не наражалися змін. Ми як і раніше впевнені в безпеці голосування, підрахунку голосів та процесу сертифікації бюлетенів”, — сказав високопоставлений представник CISA.
Відзначається, що стратегія кіберкомандування США допомогла попередити або заблокувати потенційні спроби зловмисників вплинути на хід виборів.
“У нас є оборонні кіберкомпоненти, які встановлені на командних пунктах в очікуванні сигналу [про появу загрози]. Якщо трапиться щось, в зв’язку з чим Міністерству внутрішньої безпеки потрібна буде наша допомога, ми цьому навчені, ми працювали разом в минулому, і ми до цього готові”, — сказав представник кіберкомандування США.
Раніше глава МВС США заявив, що американська влада не виявила ніяких свідоцтв зовнішнього маніпулювання голосами на президентських виборах.
Як повідомляв УНН, в США почали підводити підсумки загальнонаціональних виборів, які пройшли 3 листопада.